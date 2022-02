Após estreia positiva pelo Remo, Leonan mira clássico contra o Paysandu: 'Campeonato à parte'

Depois de estrear com a camisa do Remo, a próxima meta de Leonan é assumir a titularidade da equipe. E o começo do lateral-esquerdo no Leão foi promissor, ajudando diretamente a equipe a não sair derrotada da partida contra o Bragantino, na quarta-feira. Fo Leonan quem sofreu o pênalti que garantiu o gol de empate dos azulinos.

"Acho que foi, para mim, uma estreia muito válida. Consegui ajudar sofrendo um pênalti. Claro que não foi o resultado que nós queríamos, mas, sem sombra de dúvidas, acho que valeu o empenho da equipe, valeu o esforço de correr atrás do resultado após sair perdendo por 1 a 0”, avaliou o lateral canhoto.

Apesar do placar considerado ruim, Leonan sente que, pelo pouco que já acompanhou do plantel nos treinamentos, ainda há muita margem para crescimento.

“Acho que temos muito a crescer. Ainda falta um pouco de ritmo de jogo, mas eu creio que isso, com o passar das rodadas, a gente vai ganhando e vai dando forma para esse grupo. É um bom time, tem bons nomes e a gente tem certeza que pode fazer um grande campeonato”, prosseguiu.

Paulo Henrique, titular da lateral-esquerda desde o início da temporada, é um jogador que vem sendo alvo de muitas críticas da torcida. Com isso, Leonan chega para diretamente aumentar a concorrência do setor, que até então não tinha um reserva de ofício. O currículo do novo contratado pode pesar.

"Fiz base no Atlético-MG. Cheguei em 2013, fiquei na base até 2015, tive dois anos de profissional por lá, 2016 e 2017. Em 2018 fui emprestado ao Fortaleza, quando fomos campeões brasileiros [da Série B]. Foi um ano muito bom para mim e para o torcedor do Fortaleza também. Em 2019 passei pelo Botafogo-SP, 2020 no Avaí e, no final de 2020 cheguei ao Santa Cruz, onde fiquei até o final do ano passado", detalhou Leonan.

A próxima oportunidade do jogador de 26 anos mostrar serviço será domingo, na Curuzu, no clássico contra o Paysandu. A partida começa às 17h e terá acompanhamento lance a lance por oliberal.com.

"Já vinha treinando e acho que o clássico é um campeonato à parte. A gente costuma sempre frisar isso. São dois times que vivem bons momentos”, concluiu o lateral.