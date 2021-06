Após empate do Remo com o Vitória, Bonamigo liga alerta e afirma: 'Tentar resolver nossos problemas'

O empate em 0 a 0, na tarde desta quarta-feira, no Baenão, entre Remo e Vitória serviu como sinal de alerta para o técnico Paulo Bonamigo. O time azulino chegou ao terceiro jogo sem vitória, sendo dois pela Série B.

“Chegou o momento, com calendário apertado, com jogo de Copa do Brasil se fazendo presente ficamos a cada dois dias tendo que viajar e jogar. Não vou reclamar. É tentar resolver nosso problemas. Motivar quem está entrando. É momento de conscientizar e cada vez mais mostrar ao nosso grupo da importância da Série B, que premia time que tem comprometimento, que tem entrega, que tem luta”, afirmou.

Apesar do empate sem graça, o técnico ainda tirou alguns pontos positivos.

“Hoje perdemos algumas peças, mas tivemos pontos positivos, como a estreia do Rafinha dentro do time. Eu gostei, principalmente no primeiro tempo. Teve ritmo e o seu preparo físico, foi um jogador bem agudo da nossa equipe, mas encontramos equipe forte defensivamente, com três jogadores rápidos na frente. Em alguns momentos perdemos o controle. No segundo tempo, até tivemos o controle, mas não tivemos a força ofensiva que nos desse condição de sair vitoriosos”, disse o treinador, citando o calor como algo que também foi determinante para o resultado.

“Foi um jogo no qual as defesas tiveram supremacia no ataque. Com alto calor, alto nível de marcação das duas equipes. Estávamos concentrados para decidir em uma bola. Mas essa bola apareceu pouco hoje. Tivemos uma no poste. E temos que continuar evoluindo e crescendo. Porque Série B é isso. Não há jogo fácil. Vai ser complicado para a gente e para outras equipes”, avaliou.

O elenco azulino não terá descanso. O time viaja na madrugada desta quinta-feira (17) para Florianópolis (SC), onde vai enfrentar o Avaí, no Ressacada, no próximo sábado (19), às 16h30. Para o jogo, o Remo não terá o volante Anderson Uchôa e nem o zagueiro Rafael Jansen, que sentiu dores na coxa no confronto com o Vitória.

“Vamos começar a estudar o Avaí, foi campeão catarinense e a Série B é traiçoeira, temos que resgatar e descansar muitos jogadores que estão jogando a cada 48 horas. Aparecendo pequenas lesões de esforço, físico principalmente, e pensar em recuperar os pontos e melhorar o jogo seguinte”, comentou Paulo Bonamigo.