Após derrota, torcedores do Remo criticam volante e criam 'vaquinha' para ele deixar o clube

A derrota do Remo para o Ferroviário-CE no último sábado (17) pela Série C gerou comentários de parte da torcida azulina quanto a atuação do volante Gelson, de 26 anos. O jogador foi bastante criticado nas redes sociais e em uma delas foi criado um evento com uma “vaquinha” para pagar a multa rescisória do atleta com o clube.

No evento “Vaquinha pra pagar a multa rescisória do Gelson” não foi arrecadado nenhum valor e a torcida questiona na descrição: “Se ele (Gelson) é jogador nós somos astronautas”.

No Twitter os torcedores também criticaram a escalação dele por parte do técnico Paulo Bonamigo, confira alguns comentários:

Remo com Gelson é menos um — Thomas Shelby Azulino 🦁 (@tshelbyazulino) October 17, 2020

Gelson titular



Oi Deus, pq você odeia o clube do remo?😭 — Enzo Gabriel🦁 (@Enzohisto) October 17, 2020

Porra o gelson passou em concurso pra ta no Remo, não é possível, essa porra não sai do Remo — tijuca🦁 (@ali__som) October 18, 2020

Melhor lance do Remo no jogo.

A saída do Gelson. — Celedonio 🦁 (@vitorceledonio1) October 17, 2020

Terceiro lance que o Gelson erra e o Remo pega contra-ataque — 🦜Papagaio é mídia 🦜 (@Fabiogaia1) October 17, 2020

Até quando o clube do remo vai jogar dinheiro no LIXO mantendo o Gelson no time? — Enzo Gabriel🦁 (@Enzohisto) October 17, 2020

Tinha o Dioguinho, ele preferiu manter o Eduardo e o Gelson, tirou o CA, o Wallace, encheu de atacantes e ficou sem criação, a única opção que sobrou ele preferiu não colocar, hj o bonamigo tomou muitas decisões erradas, a principal foi manter o Eduardo que fisicamente tava morto — That's what she said (@UdsomFelipe) October 17, 2020

Gelson é natural de Brasília (DF) e atuou pelo Goiás-GO, Tombense-MG, Atlético Tubarão-SC, Volta Redonda-RJ e estava atuando no operário-PR, da Série B. Pelo Remo em 2020 atuou em 16 partidas e não marcou gols. Gelson teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) na semana passada, com o aditivo no contrato com o Leão Azul até o fim da Série C do Brasileirão.