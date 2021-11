Após derrota para o Pinheirense, feminino do Remo deseja mais eficiência no ataque

Após derrota na primeira partida das quartas de final do Campeonato Paraense feminino, o Remo perdeu para o Pinheirense por 2 a 1. A equipe azulina saiu na frente do placar, mas levou a virada da equipe de Icoaraci. Para o técnico azulino, Wesley Raad, os erros que a equipe cometeu foram cruciais para a derrota.

“A derrota desta terça-feira (23) não mostrou o que foi o jogo. Iniciamos ganhando a partida e tivemos a maioria das ações dentro jogo, infelizmente sofremos dois gols com erros individuais, em que o adversário soube se prevalecer”, avaliou.

Para a partida de volta entre Leão e General da Vila, Wesley confia que é possível reverter o placar para conquistar a classificação para as semifinais da competição.

“Já estamos trabalhando para a próxima partida, em que precisamos ser mais efetivos ao gol para sairmos com o resultado esperado. Sabemos do potencial da nossa equipe e da capacidade de reverter o placar para sairmos com a vitória e a classificados”, finalizou.

Os ingressos para a partida entre Remo e Pinheirense estarão à venda na entrada do CT do clube, em Outeiro, no valor de R$5. O torcedor precisa apresentar a carteirinha de vacinação com o ciclo vacinal completo e o uso de máscara será obrigatório.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do núcleo de esportes)