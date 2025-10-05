Após boa atuação contra o CRB, atacante do Remo quer repetir diante do Operário-PR na Série B Uruguaio Nico Ferreira vem sendo peça importante nos jogos azulinos Fábio Will 05.10.25 8h00 Nico Ferreira possui contrato com o Remo0 até 2026 (Samara Miranda / Remo) O Remo encara o Operário-PR, neste domingo, pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro. O Leão Azul vem de vitória diante do CRB-Al, por 4 a 2, no Mangueirão, na estreia do técnico Guto Ferreira. Um dos destaques do Remo na última partida foi o atacante uruguaio Nico Ferreira, autor de um dos gols no triunfo azulino. Em conversa com a equipe de O Liberal, Nico Ferreira falou das dificuldades em jogar no Brasil, da sua experiência vestindo a camisa do Remo. Depois de uma boa atuação contra o CRB, Nico quer repetir a boa atuação diante do fantasma, fora de casa. O jogador afirmou que o momento é de atenção e que um bom resultado dá confiança ao grupo. "Acredito que atuação de domingo significou muito pra mim, pra equipe, pra ganhar confiança e ganhar a partida. Não podemos afrouxar, o Brasileirão é muito difícil e precisamos seguir o caminho com muito trabalho", disse. Na sua primeira experiência atuando fora do Uruguai, Nico falou das dificuldades em trabalhar longe do seu país de origem e classificou o idioma como uma "pedra no sapato" nesse período em Belém, "É minha primeira passagem no Brasil. Até o momento o idioma é o que tem me complicado mais. Tento escutar mais do que falo e assim vou levando", comentou. O jogador azulino comparou as duas escolas do futebol sul-americano e afirmou que são totalmente diferentes. Para Nico, o tático do futebol brasileiro é uma das coisas mais difíceis de se adaptar. "Acredito que a comparação entre o futebol brasileiro e uruguaio é que tem muita diferença na parte tática e na intensidade, mas mais no tático, porque senti muita diferença nesse sentido. Estou trabalhando e melhorando para poder, no dia a dia, ser um pouco melhor, com humildade, sempre tentado melhorar para poder ajudar o companheiro", falou. Nico vem recebendo o carinho do torcedor nas ruas e também de forma virtual, por meio das redes sociais. O jogador agradece o apoio e o carinho, mas afirma que o foco é fazer o Remo conquistar seus objetivos dentro das quatro linhas. "Sei que o carinho da torcida é muito intenso, sei da responsabilidade que tem o clube, da história que tem o clube, então tento me manter focado em poder ajudar a equipe, trabalhar e tratar de alcançar os objetivos que temos traçado até o final da temporada, que é subir", disse. Com contrato até 2026, Nico foi claro ao falar dos seus objetivos non Remo. O jogador quer ser útil ao clube azulino, que briga pelo acesso à Série A do Brasileiro o Nico quer fazer parte desse momento atuando e ajudando o Leão. "Tenho contrato com o Remo até o ano que vem e um dos objetivos e é seguir o dia a dia, dar meu melhor e poder ir escalando de pouco a pouco para ser melhor. Esse é meu objetivo hoje, não penso a longo prazo, tento seguir de partida a partida e ir ajudando o clube", finalizou. 