Apesar da desvantagem na final da Série C, goleiro do Remo sobre campanha azulina: 'Fomos muito felizes'

Sem dar falsas esperanças. Esse foi o discurso adotado pelo goleiro Vinícius, ídolo do Remo, para a final da Série C contra o Vila Nova. Precisando um placar de 5 a 1 na ida, mesmo sem entregar os pontos, o jogador prefere falar em encerrar a competição com vitória e que a reversão será avaliada ao longo da partida.

"A gente sabe que são chances difíceis, mas não são impossíveis. Então vamos trabalhar, entrar bastante focados, concentrados. Buscar primeiramente fazer um gol e competir muito diferente do que foi primeiro. A gente busca a vitória e vamos ver se será possível", afirmou. "Temos que jogar da mesma forma que jogamos quando conquistamos as vitórias em casa. Trabalhar aquilo que vinhamos realizando no campeonato, um time que pressiona bastante o adversário, agride bastante aqui em Belém".

Mesmo que não conquiste o título, é fato que o principal objetivo da temporada foi alcançado: o acesso à Série B. Foi nessa linha que Vinícius deu o recado ao torcedor, que mesmo que fique sem o título da Terceirona, tem muitas razões para vibrar por causa do torneio.

"Que o nosso torcedor continue nos apoiando como fazem, nos deem força pois vamos lutar bastante e fazer de tudo para buscar a vitória neste sábado. Independente se vai ser campeão ou não é importante terminar a Série C vencendo, para coroar o trabalho, pois fomos muito felizes", finalizou.

A partida Remo x Vila Nova começa às 17h, no Mangueirão, com transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.