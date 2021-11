Após novo tropeço do Cruzeiro, ex-treinador da seleção brasileira lamenta derrota para o Remo

A vitória do Remo por 3 a 1 diante do Cruzeiro-MG, na 32ª rodada da Série B ainda rende na Toca da Raposa. O técnico do clube mineiro citou o Remo em entrevista coletiva, após empate em 1 a 1 com o Vila Nova-GO, também pela Série B. Vanderlei Luxemburgo afirmou que o clube goiano é melhor que o Remo e lamentou bastante o revés sofrido para os azulinos dentro do Estádio Independência.

O Cruzeiro está com 40 pontos e ainda luta para fugir do rebaixamento para a Série C. O experiente treinador informou que as próximas partidas serão complicadas, mas que confia na permanência da Raposa na Série B.

“Claro que queríamos ganhar, mas o Vila Nova é bem superior à equipe do Remo, com certeza absoluta e temos que lamentar a derrota contra o Remo, até mesmo o empate, caso fosse empate, mas estamos no caminho, é duro, vai ser sofrido mas vamos continuar”, disse.

Em outro trecho da entrevista coletiva, Luxemburgo voltou a citar o Remo, porém, dessa vez falou da forma como o Cruzeiro encarou o Leão, ao responder pergunta do jornalista Arthur Moares, questionando a atuação “melancólica” contra o Vila.

“Com todo respeito que tenho a você, com todo conhecimento que temos, mas o termo ‘melancólico’ que você usou, não encaixa neste jogo contra o Vila Nova-GO, você poderia falar no jogo contra o Remo, na atuação pífia que tivemos contra o Remo”, finalizou.