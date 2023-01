AO VIVO: assista Remo x São Caetano pela última rodada da Copinha 2023

O Remo entra em campo contra o São Caetano-SP, nesta terça-feira (10), no Estádio da Rua Javari, já classificado para a segunda fase e na liderança do grupo na Copinha 2023, após vitórias diante do Fortaleza-CE e Juventus-SP. A equipe azulina está com uma equipe mesclada, poupando alguns atletas para o confronto da próxima fase.

