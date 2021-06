Amor, arquibancada, futebol, Remo e um pedido de noivado no Mangueirão; saiba mais

Conquista, namoro, futebol e uma surpresa tendo a torcida do Remo como testemunha. O casal Taiane Alves e Emanoel Corrêa se conheceram no trabalho, mas foi nas arquibancadas que o namoro se consolidou de vez e dentro de campo ele virou noivado, no maior palco do futebol paraense, o Mangueirão.

Veja mais

Torcedora do Remo é pedida em casamento nas arquibancadas do Mangueirão

Juntos há três anos, Taiane e Emanoel, são antes de tudo apaixonados pelo Remo. Ela fazia parte das Leoas Azulinas, cheerleaders da torcida do Leão e foi surpreendida pelo então namorado, com um pedido de noivado no intervalo da partida entre Remo x Independente, no dia 16 de março de 2019. Taiane fica emocionada até hoje quando lembra do dia.

“Foi inexplicável, nunca imaginei uma surpresa como aquele que recebi. Dentro de um estádio, um ambiente nosso, coisa de outro mundo, até hoje eu não acredito. Ele estava na arquibancada e eu trabalhando, quando vi ele no gramado, meus amigos registrando, foi lindo”, disse, Taiane.

Marcante

O noivo, Emanoel Corrêa, de 28 anos, explicou os motivos de escolher o local para o pedido de noivado e falou sobre o que o Remo representa na vida do casal.

“A ideia foi fazer algo que marcasse as nossas vidas, nesse caso o Remo, em um local que falava sobre nós, fazer algo diferente e especial. O Remo representa força, garra, determinação e é algo que nos uniu. Aproveitamos momentos juntos, nos divertimos, buscamos também estar presentes ao lado dos amigos torcendo pelo clube”, disse.

Momento em que Emanoel pediu Taiane em noivado (Arquivo pessoal)

Amor

Taiane sabe que encontrou a pessoa certa e que o Remo possui um papel fundamental nessa história. “O Emanoel é o meu tudo, o meu norte, meu chão, minha vida”, disse.

Emanoel e Taiane no estacionamento do Mangueirão em um dos jogos do Leão Azul (Arquivo pessoal)

Emanoel agradece que os caminhos dele e de Taiane tenham se cruzados e deixou o seu recado à amada.

“A Taiane é muito especial em minha vida, veio para somar, fazer a diferença e ajudar em todos os aspectos. A parceria e a união fez nós crescermos juntos, um ajudando o outro, sempre pesando à frente”, falou.

Remo

A ida ao estádio sempre foi o principal programa do casal. Vestir a camisa do Remo, subir a rampa do Mangueirão de mãos dadas, cantando pelo Leão, deu lugar a um vazio enorme. Por conta da pandemia, está vetada a presença da torcida nos jogos, mas Taiane confia que tudo isso vai voltar ao normal.

“Nossa rotina mudou, a pandemia nos trouxe outra realidade. Era um momento de extravasar, de quebrar a semana de trabalho. É diferente, o torcedor do Remo não é de ficar em casa, mas estamos superando juntos tudo isso, sempre juntos, eu , Emanoel e o Remo”, falou.