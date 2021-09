Adversário do Remo na Série B, Botafogo tem quatro atletas ex-dupla Re-Pa

O Remo recebe o Botafogo neste sábado (4), às 19h30, no Estádio Baenão, pela Série B. Contra o adversário carioca, o Leão vai encontrar vários jogadores que têm ligações com o futebol paraense. São cinco atletas que já passaram por Remo ou Paysandu, além de um meia paraense.

No elenco, o Botafogo tem o goleiro Douglas Borges, ex-Remo. São três atletas com passagens pelo Paysandu: o zagueiro Gilvan, o lateral-esquerdo Guilherme Santos e o atacante Rafael Moura, o "He-Man". Se junta à lista o meia Marco Antônio, paraense, natural de Belém.

Porém, é provável que apenas o meia Marco Antônio, titular nos últimos 11 jogos do Fogão, inicie a partida. O duelo entre Remo e Botafogo tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.