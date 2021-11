Adversário do Remo na Copa Verde, Manaus possui oito jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista

A partira entre Manaus-AM x Remo, desta sexta-feira (12), pelas quartas de final da Copa Verde, terá a presença de quase um time de atletas que já passaram pelo futebol paraense e que hoje defendem as cores do Manaus. São oito atletas no elenco do Gavião, que defenderam as cores do Remo, Paysandu e clubes do interior paraense.

Gavião e Leão Azul busca um título inédito da Copa Verde e nesta oitava edição da competição, poderemos ter a famosa “lei do ex” ou então a “lei do ex-rival”, que vão de goleiro ao atacante.

Ex-Remo

Três jogadores que estão no elenco do Manaus já defenderam as cores do Remo. Os laterais Ronaell, que passou pelo clube nas temporadas 2019 e 2020, além de Dudu Mandai, que fez parte do elenco remista que conquistou o acesso. Outro que esteve na subida remista à Série B foi o volante Júlio Russch.

Ex-Paysandu

Atletas que passaram pelo Papão e que defendem o Manaus atualmente são três. O goleiro Renan Rocha, que defendeu o clube paraense em 2018, o meia Gilson Alves, que jogou no Bicolor em 2015, além do atacante Diego Rosa, que vestiu a camisa alviceleste em 2019.

Outros clubes

Completando a lista de atletas que passaram pelo Pará, estão o volante Derlan, que já defendeu o Paragominas, Tapajós, Castanhal e São Raimundo. Outro jogador que vestiu a camisa do Pinheirense e do PFC foi o atacante Jackie Chan.

Ex-Remo e Paysandu Lateral-esquerdo Dudu Mandai - Ex-Remo - Foto: Samara Miranda / Remo Atacante Diego Rosa - Ex-Paysandu - Akira Onuma / Arquivo O Liberal Volante Júlio Rusch - Ex-Remo - Foto: Samara Miranda / Remo Meia Gilson Alves - Ex-Paysandu - Foto: Ascom Paysandu Goleiro Renan Rocha - Ex-Paysandu - Foto: Fernando Torres / Paysandu Lateral-esquerdo Ronael - Ex-Remo - Foto: Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal Atacante Jackie Chan - Ex-Pinheirense e Paragominas - Foto: Arquivo pessoal Volante Derlan - Ex-Paragominas, Tapajós, Castanhal, São Raimundo - Foto: Reprodução / TV Tapajós

Agenda

Manaus x Remo jogam nesta sexta-feira (12), às 17h30, na Arena da Amazônia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.