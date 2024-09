Remo x São Bernardo: palco de show não é desmontado e parte da torcida terá visão parcial

Após o show histórico de Caetano e Maria Bethânia, realizado na noite de ontem (28/09) no Mangueirão, uma operação foi iniciada para retirar todas as estruturas do gramado para a realização do jogo entre Remo X São Bernardo, neste domingo (29/09). Porém, faltando duas horas para a partida, que pode marcar o retorno do Remo para a Série B, o palco continua no gramado.

Agora, parte da torcida do Remo terá visão parcial do jogo. O palco está localizado na divisão entre o lado A e o Lado B, atrás do gol que fica em direção ao planetário, na Augusto Montenegro.