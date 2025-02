Remo escala time contra São Raimundo (RR) com retornos de Ytalo e Marcelo Rangel

O Clube do Remo está definido para o jogo desta quinta-feira (06), contra a equipe do São Raimundo (RR), pelas oitavas de final da Copa Verde, no Baenão. O técnico Rodrigo Santana, que cumpre suspensão nesta partida - com o Leão sendo comandado pelo auxiliar Flávio Garcia, escalou a equipe com sete mudanças em relação ao time que empatou com o Capitão Poço no último jogo, pelo Campeonato Paraense.

A primeira delas ocorreu no gol, com a volta de Marcelo Rangel. No ataque, Adaílton e Ytalo foram as opções para o time titular, com Felipe Vizeu e Pedro Rocha no banco. O zagueiro Dener, Rafael Castro, Sávio, Jaderson e Maxwell também são mudanças em relação ao último jogo.