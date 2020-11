Remo: embarque teve aglomeração da torcida no aeroporto de Belém

No início da tarde desta sexta-feira (27), a delegação do Clube do Remo embarcou com destino a Manaus, onde vai encarar o time da casa, em jogo decisivo pela 16º rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Parte da torcida cumprimentou os jogadores em várias cenas de aglomeração, não recomendáveis para o período de pandemia em função do novo coronavírus.

Manaus e Remo jogam neste sábado, a partir das 19h, na Arena Amazônia. Se empatar, o Remo classifica para a segunda fase do Brasileirão.