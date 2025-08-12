Reinier é apresentado no Atlético-MG e mira retomada no futebol após passagem apagada na Europa Estadão Conteúdo 12.08.25 17h48 O Atlético-MG apresentou oficialmente o meia Reinier, que chega ao clube após negociar sua rescisão contratual com o Real Madrid. O jogador assinou vínculo até dezembro de 2029, com o clube mineiro adquirindo 50% dos direitos econômicos do atleta, que tinha contrato vigente com o clube espanhol até o fim de 2026. Durante a apresentação, Reinier destacou sua felicidade em vestir a camisa alvinegra e ressaltou o momento positivo que o time atravessa. "O momento que o Atlético está vivendo é muito bonito. A gente conquistou uma classificação importante na Copa do Brasil, tem um jogo decisivo contra o Godoy Cruz, e depois já tem o Campeonato Brasileiro. Eu treinei bastante nas férias, fiz parte da pré-temporada na Espanha e espero ajudar o time", afirmou o meia. O jogador comentou ainda sobre o processo de negociação e o interesse do Atlético, que se destacou em meio a outras propostas, tanto do Brasil quanto do exterior. "Quando tive o primeiro contato com o Galo, senti o esforço e a vontade do clube em me trazer, o que foi fundamental para minha decisão. Teve interesse de outros clubes, mas prefiro deixar isso em sigilo. O esforço do Bracks, do Victor e do Luiz foi muito grande para essa escolha final", revelou. Reinier mencionou o apoio recebido de ex-jogadores do clube, como Paulinho e Diego Costa, que tiveram papel importante na negociação. "O Paulinho me mandou mensagem dizendo que foi muito feliz aqui, que quando o jogador tem sequência e minutos em campo, a confiança volta. Diego Costa também falou muito bem da Massa e da cidade, além de me garantir que o grupo vai me receber muito bem", contou. Ainda citando o entrosamento, o meia comentou sobre a relação com Hulk, um dos principais nomes do clube, e a facilidade de adaptação ao estilo do time. "Treinei algumas vezes com o Hulk, é um ídolo, experiente, sabe jogar muito e facilita o jogo para todos. Estou feliz e confiante para contribuir com o Atlético Mineiro." Apesar das dificuldades para se firmar na Europa, com passagens por Borussia Dortmund, Girona, Frosinone e Granada, onde atuou em 105 partidas e marcou sete gols, Reinier busca no Galo a chance de retomar a carreira e mostrar seu futebol. "Meu principal objetivo é ajudar o time e recuperar a minha melhor forma", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Atlético-MG Reinier COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes Jogador Rafael Castro, de 28 anos, deixou o Remo e vai jogar a Série C pelo Londrina-PR 12.08.25 17h08 SÉRIE B João Vieira comemora gol da vitória e projeta clássico contra o Goiás pela Série B Volante marcou o único gol do Vila Nova sobre o Paysandu e quer ampliar invencibilidade no duelo goiano 12.08.25 16h48 FUTEBOL Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem Clube azulino busca um atacante no mercado, mas Marcos Braz disse não saber de nenhuma negociação com Tiago Marques 12.08.25 15h59 Futebol Em súmula, árbitro registra xingamento de Frontini e arremesso de objetos em jogo do Paysandu Jonathan Benkenstein Pinheiro relatou que o executivo bicolor precisou ser contido por seguranças e membros do time após o apito final 12.08.25 12h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 Tabela Derrota mantém Paysandu na vice-lanterna, e Remo fica mais próximo do G-4; veja a tabela Time bicolor perde a chance de fechar a rodada fora do Z-4 com tropeço diante do Tigre; Leão Azul volta a figurar entre os cinco primeiros 12.08.25 8h52