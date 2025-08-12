Reinier é apresentado no Atlético-MG e mira retomada no futebol após passagem apagada na Europa

O Atlético-MG apresentou oficialmente o meia Reinier, que chega ao clube após negociar sua rescisão contratual com o Real Madrid. O jogador assinou vínculo até dezembro de 2029, com o clube mineiro adquirindo 50% dos direitos econômicos do atleta, que tinha contrato vigente com o clube espanhol até o fim de 2026.

Durante a apresentação, Reinier destacou sua felicidade em vestir a camisa alvinegra e ressaltou o momento positivo que o time atravessa. "O momento que o Atlético está vivendo é muito bonito. A gente conquistou uma classificação importante na Copa do Brasil, tem um jogo decisivo contra o Godoy Cruz, e depois já tem o Campeonato Brasileiro. Eu treinei bastante nas férias, fiz parte da pré-temporada na Espanha e espero ajudar o time", afirmou o meia.

O jogador comentou ainda sobre o processo de negociação e o interesse do Atlético, que se destacou em meio a outras propostas, tanto do Brasil quanto do exterior. "Quando tive o primeiro contato com o Galo, senti o esforço e a vontade do clube em me trazer, o que foi fundamental para minha decisão. Teve interesse de outros clubes, mas prefiro deixar isso em sigilo. O esforço do Bracks, do Victor e do Luiz foi muito grande para essa escolha final", revelou.

Reinier mencionou o apoio recebido de ex-jogadores do clube, como Paulinho e Diego Costa, que tiveram papel importante na negociação. "O Paulinho me mandou mensagem dizendo que foi muito feliz aqui, que quando o jogador tem sequência e minutos em campo, a confiança volta. Diego Costa também falou muito bem da Massa e da cidade, além de me garantir que o grupo vai me receber muito bem", contou.

Ainda citando o entrosamento, o meia comentou sobre a relação com Hulk, um dos principais nomes do clube, e a facilidade de adaptação ao estilo do time. "Treinei algumas vezes com o Hulk, é um ídolo, experiente, sabe jogar muito e facilita o jogo para todos. Estou feliz e confiante para contribuir com o Atlético Mineiro."

Apesar das dificuldades para se firmar na Europa, com passagens por Borussia Dortmund, Girona, Frosinone e Granada, onde atuou em 105 partidas e marcou sete gols, Reinier busca no Galo a chance de retomar a carreira e mostrar seu futebol. "Meu principal objetivo é ajudar o time e recuperar a minha melhor forma", concluiu.