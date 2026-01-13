Reforço milionário brilha e City abre vantagem sobre Newcastle na semi da Copa da Liga Inglesa Estadão Conteúdo 13.01.26 19h18 Destaque da primeira parte da Premier League pelo Bournemouth, Semenyo chamou atenção de diversos clubes e se transferiu ao Manchester City na sexta-feira. E já demonstra que o investimento de mais de R$ 450 milhões tem tudo para dar certo. Depois de anotar na estreia, o atacante voltou a deixar sua marca nesta terça, e ainda começou a jogada do segundo gol para garantir importante triunfo de 2 a 0 sobre o Newcastle, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, em Londres. O ponta direita ganês podia ter saído do St. James Park com números ainda melhores, pois teve um gol anulado após impedimento de Haaland flagrado após longa consulta ao VAR. Mas apareceu novamente no fim, em gol de Cherki, e a vantagem de dois gols foi bastante celebrada diante do atual campeão da Copa da Liga Inglesa, que vinha de três triunfos seguidos e jogará como visitante na volta. A definição ocorre no dia 4 de fevereiro, no Etihad Stadium, em Manchester. Do outro lado da chave aparecem os também potentes Arsenal e Chelsea, que fazem o primeiro embate por vaga na decisão nesta quarta-feira, em Stanford Bridge, casa do atual campeão mundial. EQUIPES EMPOLGADAS E PRIMEIRO TEMPO RUIM As equipes entraram em campo empolgadas e confiantes. A previsão era de duelo de muitos gols. Detentor do título, o Newcastle dos titulares brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton vinha de três vitórias seguidas e sob enorme apoio das arquibancadas lotadas do St. James Park. Já os visitantes, em seu quinto jogo em 2026, tinham o recém-contratado Semenyo ao lado de Haaland em parceria ofensivo de peso após goleada de 10 a 1 no fim de semana. Com somente quatro minutos, após rápido contragolpe, Wissa recebeu livre, na cara de Trafford, e bateu para o alto, para desespero do jogador e frustração da torcida. A posição era legal do camisa 9, por isso as mãos na cabeça de vergonha e decepção. Mesmo atuando em seus domínios e querendo levar vantagem para Manchester, o Newcastle começou fechadinho atrás e apenas investindo nos contragolpes. Sabia da força do oponente e tinha como meta não sofrer gols em casa. Aos 26 minutos, replay do primeiro lance ofensivo dos mandantes, mas desta vez Wissa estava impedido - novamente a finalização ocorreu por cima do alvo. A partida era de pouca emoção e bastante entrega e briga. E não demorou para o clima esquentar com jogadores se estranhando em campo por causa de algumas entradas mais ríspidas. Joelinton se envolveu em bate-boca e Bruno Guimarães se desentendeu com Foden. SEGUNDA ETAPA ELÉTRICA E SHOW DE SEMENYO Apesar da apresentação carente nos 45 minutos iniciais, os treinadores mostraram satisfação com seus times e sequer esboçaram modificações. A etapa voltou elétrica e em quatro minutos as boas chances foram de ambos os lados. O City parou no goleiro e o Newcastle respondeu com Wissa, desta vez exigindo intervenção de Trafford. Ainda carimbou a trave em batida colocada. O grito de gol, contudo, saiu do lado visitante. Doku se livrou do marcador e cruzou rasteiro, Semenyo apareceu livre na pequena área e escorou ao fundo das redes, mostrando que pode fazer história na nova casa. Os cruzamentos na área causavam estragos ao Newcastle. E Semenyo, mesmo agarrado pelo marcador, conseguiu concluir nova bola jogada na área, com o joelho, para ampliar. Após longa consulta ado VAR, o lance acabou impugnado por impedimento de Haaland, que participou do lance (atrapalhou o goleiro). Os treinadores modificaram bem suas equipes e a indefinição do marcador avançou até o apito final. Ambos tiveram chances, com o Newcastle atrás do empate e o City querendo a ampliação do marcador. Woltemade, sozinho, errou a cabeçada que daria a igualdade aos mandantes. Já Cherki foi eficiente do outro lado em jogada que começou com Semenyo e terminou em assistência de Ait-Nouri após passe de letra do francês. 