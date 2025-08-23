Red Bull Bragantino tem início arrasador, supera o Fluminense e encerra jejum no Brasileirão

O Red Bull Bragantino voltou a vencer na temporada após um mês e meio. Na tarde deste sábado, fez um duelo movimentado com o Fluminense e venceu por 4 a 2. A partida, realizada no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), foi válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vitória do Red Bull Bragantino tinha sido em 13 de julho, quando fez 2 a 1 no Corinthians, fora de casa, pelo Brasileirão. Depois disso, acumulou um empate e oito derrotas seguidas, contando também a Copa do Brasil. Como mandante, não vencia desde 26 de maio, quando fez 1 a 0 no Juventude pelo Brasileirão. Com 30 pontos, cola no G-4.

Já o Fluminense volta a ser derrotado após três jogos no Brasileirão, em que teve duas vitórias e um empate. Os cariocas seguem com 27 pontos no meio da tabela, embora tenha dois jogos atrasados, diante de Ceará e Mirassol.

Precisando muito da vitória, o Red Bull Bragantino começou a partida de forma avassaladora. Após cruzamento da esquerda, a bola chegou na área e Laquintana se esforçou muito para evitar a saída, tocando para trás. Jhon Jhon chutou de primeira, no alto, e abriu o placar com um minuto e 39 segundos de jogo.

Os mandantes não deram tempo para o Fluminense sequer assimilar o gol e ampliaram aos três minutos. Laquintana foi acionado na direita e deu lindo passe para o meio. Eduardo Sasha dominou bem e, já dentro da área, chutou rasteiro para vencer Fábio e fazer 2 a 0.

Apesar do grande começo, a partida não foi tão fácil como o placar indicava. O Fluminense passou a buscar o ataque, principalmente com finalizações de Cano. O Red Bull Bragantino, mais tranquilo, ainda aproveitava espaços e assustou com chute de Vanderlan.

Aos 46, o Fluminense descontou e voltou para o jogo. Cannobio foi acionado por Acosta na direita e tocou para trás. Hércules chutou de primeira, rasteiro, e marcou o gol.

Na volta para o segundo tempo, porém, o Red Bull Bragantino repetiu a dose e marcou um gol aos dois minutos. Laquintana, que já tinha participado dos outros dois gols, deixou sua marca. Após cruzamento da esquerda de Vanderlan, ele apareceu na segunda trave e se abaixou para cabecear no alto, no canto oposto.

O Fluminense não se entregou e conseguiu voltar novamente para o jogo quando Lucho Acosta marcou aos 17 minutos. Na entrada da área, no lado direito, Guga dominou bonito com o peito e chutou de primeira. Cleiton conseguiu espalmar, mas Acosta completou de chapa no rebote. O gol animou o time carioca, que quase empatou aos 35, mas Gabriel Fuentes, sem marcação, errou a cabeçada.

Logo depois, ainda aos 35, o Red Bull Bragantino fez o quarto. Após chutão de Cleiton, Thiago Borbas desviou de cabeça e Davi Gomes aproveitou erro na marcação para ficar na cara do gol e definir o placar. O Fluminense ainda exerceu pressão no fim, mas não conseguiu evitar a derrota.

O Red Bull Bragantino agora terá a semana livre para preparação. O time volta a campo no próximo sábado, quando visita o Botafogo no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ), pela 22ª rodada. Já o Fluminense joga na quinta-feira, às 19h30, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). No domingo (31), às 16h, visita o Santos na Vila Belmiro pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 4 X 2 FLUMINENSE

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique (Gustavo Marques), Guzmán Rodríguez e Vanderlan (Guilherme Lopes); Eric Ramires, Fabinho, Jhon Jhon e Praxedes (Davi Gomes); Eduardo Sasha (Thiago Borbas) e Laquintana (Henry Mosquera). Técnico: Fernando Seabra.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Manoel (Nonato), Freytes e Gabriel Fuentes; Bernal, Hércules e Lucho Acosta (Santi Moreno); Canobbio (Soteldo), German Cano e Serna. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Jhon Jhon, a um, Eduardo Sasha, aos três, e Hércules, aos 46 minutos do primeiro tempo; Laquintana, aos dois, Lucho Acosta, aos 17, e Davi Gomes, aos 35 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Cleiton, Pedro Henrique e Laquintana (Red Bull Bragantino); Lucho Acosta, Canobbio e Marcelo Pitaluga (Fluminense).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - R$ 158.295,00.

PÚBLICO - 4.017 torcedores.

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).