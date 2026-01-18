Red bull Bragantino goleia o Botafogo, retoma a liderança e mantém 100% no Paulistão Estadão Conteúdo 18.01.26 20h52 O Red Bull Bragantino confirmou o excelente início de Campeonato Paulista ao golear o Botafogo por 5 a 0 neste domingo, no estádio Cícero de Souza Marques, pela terceira rodada da competição. Com uma atuação dominante, principalmente no segundo tempo, o time de Bragança Paulista recuperou a liderança e segue como uma das únicas equipes com 100% de aproveitamento, ao lado do Palmeiras. Com o resultado, o Bragantino chegou aos nove pontos, mesma pontuação do rival alviverde, enquanto o Botafogo permanece sem vencer no Estadual. A equipe de Ribeirão Preto soma apenas dois pontos e segue pressionada na luta contra a zona de rebaixamento. Jogando em casa, o Bragantino assumiu o controle da partida desde o apito inicial. Logo no primeiro minuto, o Massa Bruta criou a primeira grande chance, mas desperdiçou. Ao longo da etapa inicial, a equipe teve mais posse de bola e tentou encontrar espaços diante de um Botafogo bem postado defensivamente. Mesmo com menor volume, o Botafogo-SP conseguiu equilibrar o jogo em parte do primeiro tempo e chegou a levar perigo ao gol defendido por Cleiton em algumas escapadas ofensivas. Faltou, porém, eficiência nas finalizações. Na reta final da primeira etapa, o Bragantino voltou a intensificar a pressão e transformou o domínio em vantagem no placar. Aos 44 minutos, Pedro Henrique apareceu bem na área e cabeceou firme para abrir o marcador, dando tranquilidade aos donos da casa antes do intervalo. O segundo tempo marcou a consolidação da superioridade dos anfitriões. Mais agressivo e com maior intensidade, o Bragantino passou a ser fatal nas conclusões. Aos 16 minutos, Eduardo Sasha recebeu após sobra na entrada da área e finalizou forte. A bola ainda desviou em Inocêncio antes de morrer no fundo da rede. Pouco depois, aos 20, o time ampliou. Após finalização de Marcelinho no travessão, Matheus Fernandes aproveitou o rebote livre na área e empurrou para o gol, transformando o placar em goleada. Com o Botafogo desorganizado, o Bragantino seguiu explorando os espaços. Aos 39 minutos, Marcelinho encontrou Vinicinho na área, que rolou para Ignacio Sosa finalizar rasteiro e marcar o quarto gol da partida. Já aos 45, veio o gol mais bonito da tarde. Sasha atraiu dois marcadores pelo lado direito e tocou para Marcelinho, que chegou de trás e acertou um chute forte no ângulo, fechando a goleada no Cícero de Souza Marques. Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino enfrenta o Mirassol na quarta-feira, às 20h, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Na quinta-feira, às 20h, o Botafogo recebe o Primavera na Arena Nicnet Arena, em Ribeirão Preto. FICHA TÉCNICA RED BULL BRAGANTINO 5 X 0 BOTAFOGO RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; SantAnna (Andrés Hurtado), Pedro Henrique, Eduardo Santos (Kevyn) e Cauê; Matheus Fernandes, Ignacio Sosa e Eric Ramires (Fabinho); Vinicinho, Fernando (Eduardo Sasha) e Davi Gomes (Marcelinho). Técnico: Vagner Mancini. BOTAFOGO - Victor Souza; Jonathan, Ericson, Vilar e Gabriel Inocêncio; Morelli (Marcio Maranhão), Leandro Maciel (Matheus Sales), Marrquinho e Rafael Gava (Kelvin); Jefferson Nem (Patrick Brey) e Guilherme Queiroz (Léo Gamalho). Técnico: Claudio Tencati. GOLS - Pedro Henrique, aos 40 minutos do primeiro tempo. Sasha aos 16min, Matheus Fernandes aos 20, Vinicinho, aos 33 e Marcelinho aos 45min do segundo tempo. CATÕES AMARELOS - Andrés Hurtado e Matheus Fernandes (Red Bull Bragantino); Morelli (Botafogo) ÁRBITRO - Marianna Nanni Batalha RENDA - R$ 53.320,00 PÚBLICO - 2.307 torcedores LOCAL - Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Red Bull Bragantino Botafogo-SP COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estrurado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48 FUTEBOL Remo foi um dos assuntos mais comentados no "X"; veja a lista Leão Azul ficou com o título e foi um dos assuntos mais comentados na rede social 18.01.26 20h04 FUTEBOL Com gol de Yago Pikachu, Remo vence o Águia e é campeão da Supercopa Grão Pará Leão Azul venceu o Águia de Marabá no Mangueirão e ficou com o título inédito da Supercopa Grão Pará 18.01.26 19h06 FUTEBOL Paysandu vence o Castanhal em jogo-treino antes da estreia no Parazão Ítalo foi quem marcou o único gol na partida pelo Paysandu, que ocorreu no Centro de Treinamento do Papão, em Ananindeua 18.01.26 18h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com gol de Yago Pikachu, Remo vence o Águia e é campeão da Supercopa Grão Pará Leão Azul venceu o Águia de Marabá no Mangueirão e ficou com o título inédito da Supercopa Grão Pará 18.01.26 19h06 Futebol Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense. 18.01.26 7h00 Futebol Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas 18.01.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (18/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 18.01.26 7h00