Red bull Bragantino goleia o Botafogo, retoma a liderança e mantém 100% no Paulistão

Estadão Conteúdo

O Red Bull Bragantino confirmou o excelente início de Campeonato Paulista ao golear o Botafogo por 5 a 0 neste domingo, no estádio Cícero de Souza Marques, pela terceira rodada da competição. Com uma atuação dominante, principalmente no segundo tempo, o time de Bragança Paulista recuperou a liderança e segue como uma das únicas equipes com 100% de aproveitamento, ao lado do Palmeiras.

Com o resultado, o Bragantino chegou aos nove pontos, mesma pontuação do rival alviverde, enquanto o Botafogo permanece sem vencer no Estadual. A equipe de Ribeirão Preto soma apenas dois pontos e segue pressionada na luta contra a zona de rebaixamento.

Jogando em casa, o Bragantino assumiu o controle da partida desde o apito inicial. Logo no primeiro minuto, o Massa Bruta criou a primeira grande chance, mas desperdiçou. Ao longo da etapa inicial, a equipe teve mais posse de bola e tentou encontrar espaços diante de um Botafogo bem postado defensivamente.

Mesmo com menor volume, o Botafogo-SP conseguiu equilibrar o jogo em parte do primeiro tempo e chegou a levar perigo ao gol defendido por Cleiton em algumas escapadas ofensivas. Faltou, porém, eficiência nas finalizações.

Na reta final da primeira etapa, o Bragantino voltou a intensificar a pressão e transformou o domínio em vantagem no placar. Aos 44 minutos, Pedro Henrique apareceu bem na área e cabeceou firme para abrir o marcador, dando tranquilidade aos donos da casa antes do intervalo.

O segundo tempo marcou a consolidação da superioridade dos anfitriões. Mais agressivo e com maior intensidade, o Bragantino passou a ser fatal nas conclusões. Aos 16 minutos, Eduardo Sasha recebeu após sobra na entrada da área e finalizou forte. A bola ainda desviou em Inocêncio antes de morrer no fundo da rede.

Pouco depois, aos 20, o time ampliou. Após finalização de Marcelinho no travessão, Matheus Fernandes aproveitou o rebote livre na área e empurrou para o gol, transformando o placar em goleada.

Com o Botafogo desorganizado, o Bragantino seguiu explorando os espaços. Aos 39 minutos, Marcelinho encontrou Vinicinho na área, que rolou para Ignacio Sosa finalizar rasteiro e marcar o quarto gol da partida.

Já aos 45, veio o gol mais bonito da tarde. Sasha atraiu dois marcadores pelo lado direito e tocou para Marcelinho, que chegou de trás e acertou um chute forte no ângulo, fechando a goleada no Cícero de Souza Marques.

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino enfrenta o Mirassol na quarta-feira, às 20h, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Na quinta-feira, às 20h, o Botafogo recebe o Primavera na Arena Nicnet Arena, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 5 X 0 BOTAFOGO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; SantAnna (Andrés Hurtado), Pedro Henrique, Eduardo Santos (Kevyn) e Cauê; Matheus Fernandes, Ignacio Sosa e Eric Ramires (Fabinho); Vinicinho, Fernando (Eduardo Sasha) e Davi Gomes (Marcelinho). Técnico: Vagner Mancini.

BOTAFOGO - Victor Souza; Jonathan, Ericson, Vilar e Gabriel Inocêncio; Morelli (Marcio Maranhão), Leandro Maciel (Matheus Sales), Marrquinho e Rafael Gava (Kelvin); Jefferson Nem (Patrick Brey) e Guilherme Queiroz (Léo Gamalho). Técnico: Claudio Tencati.

GOLS - Pedro Henrique, aos 40 minutos do primeiro tempo. Sasha aos 16min, Matheus Fernandes aos 20, Vinicinho, aos 33 e Marcelinho aos 45min do segundo tempo.

CATÕES AMARELOS - Andrés Hurtado e Matheus Fernandes (Red Bull Bragantino); Morelli (Botafogo)

ÁRBITRO - Marianna Nanni Batalha

RENDA - R$ 53.320,00

PÚBLICO - 2.307 torcedores

LOCAL - Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Palavras-chave

futebol

Campeonato Paulista

Red Bull Bragantino

Botafogo-SP
Esportes
