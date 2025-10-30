Red Bull Bragantino anuncia a contratação do técnico Vagner Mancini até fim da temporada Estadão Conteúdo 30.10.25 10h57 O Red Bull Bragantino anunciou nesta quinta-feira a contratação do técnico Vagner Mancini até o fim da temporada 2025. O treinador chega para ocupar a vaga deixada por Fernando Seabra, demitido pelo clube nesta segunda-feira. Junto com o novo comandante chegam também para integrar a comissão técnica o ex-zagueiro Rever, que vai ser auxiliar técnico, o analista de desempenho Claudio Andrade e Lucas Itaberaba, preparador físico. Com passagem pelo clube em seus tempos de jogador entre 1991 e 1192, Mancini externou o seu contentamento em poder retornar à Bragança Paulista agora na condição de técnico. "Estou muito feliz por este retorno. Bragança Paulista e Bragantino são parte da minha história. Defendi o clube por mais de três anos e fui muito feliz aqui. É especial voltar a uma casa onde você foi bem recebido", afirmou. Mancini chega com a missão de afastar a equipe da zona de rebaixamento. O time do interior paulista vem de três derrotas seguidas, ocupa a 12ª posição na tabela com 36 pontos e tem apenas cinco de frente para o Vitória, primeiro time da área do descenso. "A equipe fez um grande primeiro turno, mas caiu de rendimento no segundo e será importante finalizar em algo nível. Estou aqui para unir forças com a comissão técnica, com os atletas todos que estão no dia a dia do departamento de futebol", afirmou o novo técnico. Ele deve estar à frente da equipe profissional já na rodada deste fim de semana. No domingo, o Bragantino viaja até Salvador, onde vai enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Red Bull Bragantino Vagner Mancini contratação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15 Futebol Paysandu vence o Tiradentes e conquista o Campeonato Paraense Feminino 2025 Final foi decidida com gols na segunda etapa, de Irley e Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição. 31.10.25 17h41 RECOMEÇO Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho tenta recomeço no futebol do México Aos 30 anos, atacante paraense defende o Tlaxcala, da segunda divisão do México, após lesão e sequência de clubes sem destaque no Brasil 31.10.25 16h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15