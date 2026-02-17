Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Red Bull anuncia saída de projetista que ajudou a criar carro do tetra de Verstappen na F-1

Profissional foi figura chave no desenvolvimento do carro que levou Max Verstappen ao tetracampeonato e sai às vésperas da temporada

Estadão Conteúdo

A Red Bull anunciou nesta terça-feira a saída de Craig Skinner, seu projetista-chefe, após 20 anos na equipe. O profissional, figura chave na criação do RB19 – carro que levou Max Verstappen ao tetracampeonato entre 2021 e 2024 –, deixa a escuderia a menos de 20 dias da largada da temporada de Fórmula 1.

Skinner teve papel fundamental no sucesso da Red Bull junto ao holandês, trabalhando em parceria com o engenheiro Adrian Newey – que se transferiu para a Aston Martin – e com Pierre Wache, chefe da divisão técnica.

A escuderia confirmou a informação por meio de comunicado: "Após 20 anos na equipe, Craig Skinner, nosso designer Chefe, deixará a equipe de tecnologia da Red Bull", informou, sem detalhar o futuro do profissional ou anunciar um substituto, que será improvisado na função.

Agradecimento e Legado na Equipe

A Red Bull destacou a contribuição de Skinner: "Craig tem sido parte integrante da nossa equipe e do nosso sucesso, e gostaríamos de agradecê-lo por seu trabalho árduo e dedicação. Toda a equipe Red Bull deseja a ele tudo de bom para o futuro".

Motivos da Saída e Sucesso Recente

Apontado como o principal arquiteto do RB19, um dos carros mais dominantes da Fórmula 1, a iniciativa de deixar a escuderia teria partido do próprio Craig Skinner. Ele não indicou se busca aposentadoria ou novos feitos na categoria.

A decisão de Skinner pode ter sido influenciada pela recente dispensa de profissionais do alto escalão da Red Bull. A equipe se reinventou na reta final da temporada de 2025, permitindo a arrancada de Verstappen contra Lando Norris, e teve bom início em 2026 com sua Unidade de Potência da Ford, com desempenho confiável.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

Red Bull

Craig Skinner

projetista-chefe

Max Verstappen
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Duelos com ares de "tira cisma"

17.02.26 10h26

futebol

Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores

Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu

17.02.26 10h00

FUTEBOL

Após saída do técnico Alexandre Lopes, Tuna pega o Paysandu pelas quartas do Parazão

Técnico Alexandre Lopes deixou o cargo alegando problemas pessoais; para o seu lugar, Robson Melo foi chamado

16.02.26 16h15

Futebol

Jogador ex-Paysandu e Tuna morre em acidente de moto no interior do Pará

Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA)

16.02.26 13h04

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira

17.02.26 7h00

FUTEBOL

Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão

Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar

15.02.26 17h55

Futebol

Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão

Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual

15.02.26 18h15

Luto

Ex-atacante de Remo, Paysandu e Tuna, Marcelo Lemos morre durante partida de futebol

Marcelo Lemos tinha 45 anos e estava jogando futebol pelada (amador) quando morreu. A suspeita é que tenha sido um infarto

17.12.22 21h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda