Red Bull anuncia saída de projetista que ajudou a criar carro do tetra de Verstappen na F-1

A Red Bull anunciou nesta terça-feira a saída de Craig Skinner, seu projetista-chefe, após 20 anos na equipe. O profissional, figura chave na criação do RB19 – carro que levou Max Verstappen ao tetracampeonato entre 2021 e 2024 –, deixa a escuderia a menos de 20 dias da largada da temporada de Fórmula 1.

Skinner teve papel fundamental no sucesso da Red Bull junto ao holandês, trabalhando em parceria com o engenheiro Adrian Newey – que se transferiu para a Aston Martin – e com Pierre Wache, chefe da divisão técnica.

A escuderia confirmou a informação por meio de comunicado: "Após 20 anos na equipe, Craig Skinner, nosso designer Chefe, deixará a equipe de tecnologia da Red Bull", informou, sem detalhar o futuro do profissional ou anunciar um substituto, que será improvisado na função.

Agradecimento e Legado na Equipe

A Red Bull destacou a contribuição de Skinner: "Craig tem sido parte integrante da nossa equipe e do nosso sucesso, e gostaríamos de agradecê-lo por seu trabalho árduo e dedicação. Toda a equipe Red Bull deseja a ele tudo de bom para o futuro".

Motivos da Saída e Sucesso Recente

Apontado como o principal arquiteto do RB19, um dos carros mais dominantes da Fórmula 1, a iniciativa de deixar a escuderia teria partido do próprio Craig Skinner. Ele não indicou se busca aposentadoria ou novos feitos na categoria.

A decisão de Skinner pode ter sido influenciada pela recente dispensa de profissionais do alto escalão da Red Bull. A equipe se reinventou na reta final da temporada de 2025, permitindo a arrancada de Verstappen contra Lando Norris, e teve bom início em 2026 com sua Unidade de Potência da Ford, com desempenho confiável.