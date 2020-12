Recuperado da Covid-19, Abel Braga será 'poupado' contra o Galo

Após testar negativo para Covid-19, o técnico Abel Braga foi liberado para voltar aos trabalhos no Internacional, porém, o comandante não viaja com o elenco para o duelo contra o Atlético-MG, no fim de semana.

Aos 68 anos, o treinador faz parte do grupo de risco e por isso os médicos preferem que Abel volte ao comando da equipe dentro do gramado na quarta-feira, diante do Boca Juniors, pela Libertadores.

Sem Abel Braga pelo terceiro jogo consecutivo, o Colorado será dirigido por Leomir de Souza, que tem substituído o treinador durante o período de isolamento social.

Após 23 partidas disputadas, o Internacional aparece na 4ª posição, com 37 pontos, cinco a menos que o seu rival do próximo domingo.