Recordista de poles, Hamilton se frustra com último posto no grid: 'Não dá para ficar pior'

O heptacampeão deixou sua Ferrari decepcionado e sem grandes expectativas após terminar o treino de classificação para o GP de Las Vegas na 20ª e última posição

Estadão Conteúdo
fonte

Recordista de poles, Hamilton se frustra com último posto no grid: 'Não dá para ficar pior'. (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Piloto com mais pole positions na Fórmula 1, largando 104 vezes na posição de honra do grid de largada, o heptacampeão Lewis Hamilton sentiu, na madrugada deste sábado, em Las Vegas, o gosto amargo de ficar na outra ponta da fila.

O heptacampeão deixou sua Ferrari decepcionado e sem grandes expectativas após terminar o treino de classificação para o GP de Las Vegas na 20ª e última posição, algo raras vezes vista em sua vitoriosa carreira na Fórmula 1. É a primeira vez que ele sai no pior posto com tempo registrado - já havia largado no fundo sem marcar tempo ou por punições.

O britânico, que havia classificado sua temporada de estreia na Ferrari como um "pesadelo" depois de abandonar o GP de São Paulo, admitiu que "não dá para piorar mais do que isso". "Não tenho palavras para descrever essa situação", disse Hamilton após sua eliminação no Q1.

"Obviamente, não foi bom o suficiente e eu não consegui aquecer os pneus. Acho que um dos meus freios dianteiros estava vitrificado, então tive muita dificuldade para parar nas curvas", explicou o piloto de 40 anos.

"Essa sessão de qualificação foi realmente decepcionante. Depois do terceiro treino livre, senti que tínhamos um bom ritmo no carro, mas as condições de pista molhada não nos favoreceram", comentou, citando ainda o azar por ter sido atrapalhado pelas bandeiras amarelas. "Não consegui fazer uma volta decente nas minhas últimas três tentativas."

Além da pior classificação de Hamilton desde o 20º posto no GP Brasil de 2017, quando bateu sua Mercedes no muro no Q1, esta é a primeira vez que um carro da Ferrari é o mais lento na classificação desde o GP de Abu Dhabi de 2009. A decepção foi maior pelo bom rendimento do piloto no treino livre - foi o quinto mais rápido na última sessão.

"É muito frustrante, claro, porque senti (no TL3) que o carro estava ótimo. Honestamente, achei que seria um ótimo dia, mas acabou sendo o pior. Então, obviamente, não dá para ficar muito pior do que isso", lamentou Hamilton.

Agora, o heptacampeão tentará se recuperar no GP de Las Vegas, à 1h (horário de Brasília) deste domingo.

Fórmula 1

GP de Las Vegas

Ferrari

Lewis Hamilton
Esportes
