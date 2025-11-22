Recordista de poles, Hamilton se frustra com último posto no grid: 'Não dá para ficar pior' O heptacampeão deixou sua Ferrari decepcionado e sem grandes expectativas após terminar o treino de classificação para o GP de Las Vegas na 20ª e última posição Estadão Conteúdo 22.11.25 13h28 Recordista de poles, Hamilton se frustra com último posto no grid: 'Não dá para ficar pior'. (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP) Piloto com mais pole positions na Fórmula 1, largando 104 vezes na posição de honra do grid de largada, o heptacampeão Lewis Hamilton sentiu, na madrugada deste sábado, em Las Vegas, o gosto amargo de ficar na outra ponta da fila. O heptacampeão deixou sua Ferrari decepcionado e sem grandes expectativas após terminar o treino de classificação para o GP de Las Vegas na 20ª e última posição, algo raras vezes vista em sua vitoriosa carreira na Fórmula 1. É a primeira vez que ele sai no pior posto com tempo registrado - já havia largado no fundo sem marcar tempo ou por punições. O britânico, que havia classificado sua temporada de estreia na Ferrari como um "pesadelo" depois de abandonar o GP de São Paulo, admitiu que "não dá para piorar mais do que isso". "Não tenho palavras para descrever essa situação", disse Hamilton após sua eliminação no Q1. "Obviamente, não foi bom o suficiente e eu não consegui aquecer os pneus. Acho que um dos meus freios dianteiros estava vitrificado, então tive muita dificuldade para parar nas curvas", explicou o piloto de 40 anos. "Essa sessão de qualificação foi realmente decepcionante. Depois do terceiro treino livre, senti que tínhamos um bom ritmo no carro, mas as condições de pista molhada não nos favoreceram", comentou, citando ainda o azar por ter sido atrapalhado pelas bandeiras amarelas. "Não consegui fazer uma volta decente nas minhas últimas três tentativas." Além da pior classificação de Hamilton desde o 20º posto no GP Brasil de 2017, quando bateu sua Mercedes no muro no Q1, esta é a primeira vez que um carro da Ferrari é o mais lento na classificação desde o GP de Abu Dhabi de 2009. A decepção foi maior pelo bom rendimento do piloto no treino livre - foi o quinto mais rápido na última sessão. "É muito frustrante, claro, porque senti (no TL3) que o carro estava ótimo. Honestamente, achei que seria um ótimo dia, mas acabou sendo o pior. Então, obviamente, não dá para ficar muito pior do que isso", lamentou Hamilton. Agora, o heptacampeão tentará se recuperar no GP de Las Vegas, à 1h (horário de Brasília) deste domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de Las Vegas Ferrari Lewis Hamilton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44