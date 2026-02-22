Recordista de ouros revela que, por Jogos de Inverno na Itália, não beijou noiva por 2 meses Estadão Conteúdo 22.02.26 12h17 O esquiador norueguês Johannes Klaebo encerrou sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina de maneira perfeita, ao conquistar seis medalhas de ouro em seis provas disputadas, um feito inédito. Após subir ao topo do pódio pela última vez na Itália, no sábado, o maior medalhista em edições de inverno revelou uma precaução curiosa após beijar sua noiva, Pernille Dosvik. "É o primeiro beijo que compartilhamos desde dezembro. Foi muito especial", afirmou o atleta de 29 anos. A abstinência era relacionada com a obsessão de Klaebo com a possibilidade de contrair algum vírus. Após a conquista do ouro no revezamento masculino 4 x 7,5km, no dia 15, seu companheiro de equipe e com quem divide o quarto, Emil Iversen, abraçou a mulher. A comemoração fez Klaebo fez usar máscara por alguns dias. Modalidade praticada em clima frio e seco, o esqui cross-country muitas vezes causa a supressão do sistema imunológico. Klaebo revelou ao final dos 50 km, prova clássica de com duração de pouco mais de 2 horas, que havia se sentido um pouco indisposto. "Nunca me senti assim antes", afirmou. Os médicos da Norueqa disseram que não houve risco à saúde do multicampeão. Influenciadora que conhece Klaebo desde a infância, Pernille Dosvik já havia comentado sobre os hábitos do noivo em entrevista para a TV da Noruega. "No inverno, se eu vou ao cinema com a minha família, tenho que passar dois dias na casa dos meus pais antes de voltar para casa." Klaebo passou praticamente toda a edição italiano dos Jogos sem encontrar a noiva. "A única vez que a vi foi na sexta à noite, quando fomos dar uma caminhada. Já estava na hora de vê-la novamente. Estou ansioso para que isso acabe logo para que possamos passar mais tempo juntos", disse ele. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Jogos Olímpicos de Inverno Johannes Klaebo beijo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol 'Não é colapso', diz administrador judicial sobre recuperação do Paysandu Para especialista, medida é mecanismo legal para reestruturar dívidas e evitar agravamento da crise financeira do clube. 22.02.26 13h38 ESPORTE PARALÍMPICO All Star Rodas: esporte, dedicação, superação e um local de inclusão na Região Norte Clube All Star Rodas foi fundado em 1999 e tornou-se referência no esporte paralímpico brasileiro e inclusão social na Região Norte 22.02.26 8h00 Futebol Embalado por goleada, Paysandu recebe o Castanhal em busca de uma vaga na final do Parazão Confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. 22.02.26 7h00 Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas 21.02.26 23h27 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 FUTEBOL Zagueiro pede desculpas para árbitra após comentário de cunho machista: 'Minha mãe me xingou' Gustavo Marques polemizou após eliminação do Bragantino contra o São Paulo 22.02.26 8h56