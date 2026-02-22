Recordista de ouros revela que, por Jogos de Inverno na Itália, não beijou noiva por 2 meses

O esquiador norueguês Johannes Klaebo encerrou sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina de maneira perfeita, ao conquistar seis medalhas de ouro em seis provas disputadas, um feito inédito. Após subir ao topo do pódio pela última vez na Itália, no sábado, o maior medalhista em edições de inverno revelou uma precaução curiosa após beijar sua noiva, Pernille Dosvik.

"É o primeiro beijo que compartilhamos desde dezembro. Foi muito especial", afirmou o atleta de 29 anos. A abstinência era relacionada com a obsessão de Klaebo com a possibilidade de contrair algum vírus. Após a conquista do ouro no revezamento masculino 4 x 7,5km, no dia 15, seu companheiro de equipe e com quem divide o quarto, Emil Iversen, abraçou a mulher. A comemoração fez Klaebo fez usar máscara por alguns dias.

Modalidade praticada em clima frio e seco, o esqui cross-country muitas vezes causa a supressão do sistema imunológico. Klaebo revelou ao final dos 50 km, prova clássica de com duração de pouco mais de 2 horas, que havia se sentido um pouco indisposto. "Nunca me senti assim antes", afirmou. Os médicos da Norueqa disseram que não houve risco à saúde do multicampeão.

Influenciadora que conhece Klaebo desde a infância, Pernille Dosvik já havia comentado sobre os hábitos do noivo em entrevista para a TV da Noruega. "No inverno, se eu vou ao cinema com a minha família, tenho que passar dois dias na casa dos meus pais antes de voltar para casa."

Klaebo passou praticamente toda a edição italiano dos Jogos sem encontrar a noiva. "A única vez que a vi foi na sexta à noite, quando fomos dar uma caminhada. Já estava na hora de vê-la novamente. Estou ansioso para que isso acabe logo para que possamos passar mais tempo juntos", disse ele.