Recordista de assistências, Bruno Fernandes é eleito melhor jogador da Premier League Estadão Conteúdo 23.05.26 11h47 O meia Bruno Fernandes foi eleito melhor jogador da temporada na Premier League, em anúncio realizado neste sábado (23). Figura importante do Manchester United e recordista de assistências na história da competição, o atleta superou Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, Erling Haaland e Antoine Semenyo, do Manchester City, Gabriel Magalhães, David Raya e Declan Rice, do Arsenal, e Igor Thiago, do Brentford. Aos 31 anos, o português está no gigante de Manchester desde 2020 e recebe o prêmio pela primeira vez após sete temporadas. A votação é mista com votos populares, dos capitães das equipes e um grupo formado por ex-jogadores e jornalistas. O último jogador do time de Old Trafford a receber a premiação foi o zagueiro sérvio Nemanja Vidic em 2010/11. Bruno Fernandes disputou 34 das 37 partidas da Premier League até o momento. Foram oito gols anotados e incríveis 20 assistências, igualando os recordes de Thierry Henry e Kevin De Bruyne, como maior garçom em uma única edição da liga inglesa na era moderna. O meia tem a chance de superar os históricos ídolos de Arsenal e Manchester City neste domingo (24), diante do Brighton, pela última rodada da competição. O time vai até o Falmer Stadium com a terceira colocação garantida no torneio. É possível que o técnico Michael Carrick preserve alguns atletas no jogo. Após o encerramento da temporada, Bruno Fernandes vira a chave para a disputa da Copa do Mundo. O camisa 8 é peça chave na seleção portuguesa e tenta conquistar o primeiro título da história do país ao lado do astro Cristiano Ronaldo. Esse será o terceiro mundial de seleções do meio-campista na carreira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bruno Fernandes Manchester United Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 ASSALTO Alain Prost é vítima de assalto na Suíça e sofre ferimento na cabeça, afirma jornal De acordo com a publicação, criminosos invadiram a residência onde Prost estava com a família, agrediram o ex-piloto e fizeram ameaças 23.05.26 10h06 basquete Assembleia Paraense repudia caso de racismo em torneio sub-17 de basquete Situação aconteceu com um atleta da equipe paraense durante a primeira fase do torneio, disputado no Espírito Santo 22.05.26 21h21 Futebol Na briga por vaga no ataque, Juninho dispara: 'É com o Júnior Rocha' Atacante é uma das opções para a vaga deixada por Kleiton Pego, suspenso pela expulsão contra o Caxias. 22.05.26 20h33