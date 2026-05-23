Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Recordista de assistências, Bruno Fernandes é eleito melhor jogador da Premier League

Estadão Conteúdo

O meia Bruno Fernandes foi eleito melhor jogador da temporada na Premier League, em anúncio realizado neste sábado (23). Figura importante do Manchester United e recordista de assistências na história da competição, o atleta superou Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, Erling Haaland e Antoine Semenyo, do Manchester City, Gabriel Magalhães, David Raya e Declan Rice, do Arsenal, e Igor Thiago, do Brentford.

Aos 31 anos, o português está no gigante de Manchester desde 2020 e recebe o prêmio pela primeira vez após sete temporadas. A votação é mista com votos populares, dos capitães das equipes e um grupo formado por ex-jogadores e jornalistas. O último jogador do time de Old Trafford a receber a premiação foi o zagueiro sérvio Nemanja Vidic em 2010/11.

Bruno Fernandes disputou 34 das 37 partidas da Premier League até o momento. Foram oito gols anotados e incríveis 20 assistências, igualando os recordes de Thierry Henry e Kevin De Bruyne, como maior garçom em uma única edição da liga inglesa na era moderna.

O meia tem a chance de superar os históricos ídolos de Arsenal e Manchester City neste domingo (24), diante do Brighton, pela última rodada da competição. O time vai até o Falmer Stadium com a terceira colocação garantida no torneio. É possível que o técnico Michael Carrick preserve alguns atletas no jogo.

Após o encerramento da temporada, Bruno Fernandes vira a chave para a disputa da Copa do Mundo. O camisa 8 é peça chave na seleção portuguesa e tenta conquistar o primeiro título da história do país ao lado do astro Cristiano Ronaldo. Esse será o terceiro mundial de seleções do meio-campista na carreira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bruno Fernandes

Manchester United

Premier League
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D

Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão

23.05.26 9h00

Futebol

Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números

Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio.

22.05.26 15h58

Futebol

Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros

Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

22.05.26 14h59

Carlos Ferreira

Remo é o 5° em disciplina na Serie A

22.05.26 14h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D

Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão

23.05.26 9h00

ASSALTO

Alain Prost é vítima de assalto na Suíça e sofre ferimento na cabeça, afirma jornal

De acordo com a publicação, criminosos invadiram a residência onde Prost estava com a família, agrediram o ex-piloto e fizeram ameaças

23.05.26 10h06

basquete

Assembleia Paraense repudia caso de racismo em torneio sub-17 de basquete

Situação aconteceu com um atleta da equipe paraense durante a primeira fase do torneio, disputado no Espírito Santo

22.05.26 21h21

Futebol

Na briga por vaga no ataque, Juninho dispara: 'É com o Júnior Rocha'

Atacante é uma das opções para a vaga deixada por Kleiton Pego, suspenso pela expulsão contra o Caxias.

22.05.26 20h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda