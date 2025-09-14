Rebeca Lima bate polonesa e é campeã mundial de boxe na categoria até 60 kg A polonesa Aneta Rygielska havia sido responsável por uma das duas únicas derrotas sofridas pela brasileira nesta temporada Estadão Conteúdo 14.09.25 12h23 Rebeca Lima (Instagram @officialworldboxing) O boxe brasileiro começou com uma medalha de ouro o último dia do Mundial de Liverpool, no qual protagoniza quatro finais neste domingo. Na categoria até 60 kg, Rebeca Lima derrotou a polonesa Aneta Rygielska por 3 a 2. Nos outros combates, Yuri Falcão perdeu a final dos 65 kg para Asadkhuja Muydinkhujaev e ficou com a prata, enquanto Isaias Samurai Ribeiro foi superado por Turabek Khabibullaev na categoria até 90 kg. A polonesa Aneta Rygielska havia sido responsável por uma das duas únicas derrotas sofridas pela brasileira nesta temporada. Na semifinal na Inglaterra, a boxeadora carioca de 24 anos já havia se vingado da casaque Viktoriya Grafeyeva, sua algoz na final da Copa do Mundo, no Casaquistão, em Astana. Contra as duas adversária, a brasileira superou a maior estatura das rivais com muita velocidade e variedade de golpes. No primeiro round da decisão, as boxeadoras ficaram se estudando. Rygielska tentou usar sua maior envergadura, enquanto Rebeca procurava fintar para encurtar a distância e terminou o round com vantagem em decisão dividida entre os cinco jurados: 3 a 2. A luta ficou mais franca no segundo round, com as boxeadoras trocando golpes com mais contundência. Nova decisão dividida em favor da brasileira: 4 a 1. Rebeca começou o terceiro e último round com vantagem e procurou administrar a luta. Ao soar o gongo, as duas boxeadoras gritaram comemorando a vitória, mas o título ficou com a brasileira. Yuri Falcão lutou pelo segundo ouro do Brasil no torneio, mas foi superado por Asadkhuja Muydinkhujaev por 4 a 1 na decisão dos juízes. Depois de um início promissor, o brasileiro foi dominado no segundo round, e a luta caminhava para uma decisão apertada. No momento final, Muydinkhujaev partiu para o ataque decisivo, impedindo qualquer reação e garantindo o ouro na categoria. Apesar da derrota, Falcão se destacou ao derrotar um campeão olímpico na semifinal e conquistou a medalha de prata, encerrando sua participação no torneio com uma campanha de destaque. Isaias Samurai Ribeiro disputou a final da categoria 90 kg e foi superado por Turabek Khabibullaev por decisão unânime (5 a 0), conquistando a medalha de prata. O brasileiro mostrou boa movimentação e conseguiu escapar de golpes fortes do adversário, encaixando algumas combinações e pontuando durante a luta. Apesar do esforço, Khabibullaev se mostrou superior e controlou a maior parte dos rounds, garantindo a vitória clara na decisão dos jurados. A comissão técnica brasileira, comandada pelo coordenador Mateus Alves e pelo treinador Paco Garcia, tinha a expectativa de conquistar uma medalha no masculino e uma no feminino no Mundial de Liverpool. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Mundial de Liverpool Rebeca Lima COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Dia do Árbitro: profissionais no Pará enfrentam vida dupla e buscam reconhecimento Sem remuneração suficiente para viver apenas da arbitragem, árbitros paraenses dividem rotina entre salas de aula, quadras e campos. 14.09.25 8h00 Carlos Ferreira O futebol cobra respeito dos mal educados 14.09.25 8h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 mma UFC: paraense Amanda Lemos perde para norte-americana e se distancia de nova disputa pelo cinturão Lutadora perdeu por decisão dos juízes após três rounds intensos 13.09.25 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Brasileiro Bragantino x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/09) pelo Brasileirão RB Bragantino e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 10h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 14.09.25 7h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 Campeonato Inglês City x United: onde assistir ao vivo e escalações do Manchester Derby hoje (14) pela Premier League Manchester City e Manchester United disputam um Manchester Derby pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.09.25 11h00