Rebeca Andrade volta a competir e ajuda Brasil a conquistar prata no Pan de ginástica Estadão Conteúdo 17.06.26 21h47 Rebeca Andrade voltou a competir nesta quarta-feira após pausa de cerca de um ano e meio, e ajudou o Brasil a conquistar a prata por equipes no Pan-americano de ginástica artística, disputado no Rio, com somatório de 157.796. Além da estrela de 27 anos, o conjunto brasileiro que participa do evento é formado por Gabriela Barbosa, Gabriela Bouças, Julia Soares, Sophia Weisberg e Thais Fidelis. Flávia Saraiva, que não foi convocada para o Pan, e Jade Barbosa, afastada das competições depois que se tornou mãe, estavam na arquibancada prestigiando as companheiras de seleção. O desempenho também garantiu ao Brasil a classificação ao Mundial de Roterdã, que será disputado em outubro. As vencedoras da disputa por equipes foram as ginastas do Estados Unidos, com o somatório de 161.628. "O que eu mais senti falta foi da galera. Treinar eu treino todos os dias, mas não tem esse público. Ver a torcida apoiando nossa equipe, esse jeitinho brasileiro, esse calor é diferenciado", disse a maior medalhista olímpica da história do Brasil em entrevista à CazéTV. Rebeca teve notas 14,533 e 14,166 no salto e avançou à final do aparelho em primeiro lugar. Ela não competia desde setembro de 2024, quando participou do Campeonato Brasileiro. A última disputa internacional da qual participou, antes do Pan, foi a Olimpíada de Paris-2024, na qual conquistou um ouro, duas pratas e um bronze. Depois dos Jogos Olímpicos, a ginasta decidiu tirar um período sabático para passar mais tempo com a família e cuidar do corpo e da saúde mental. Ela retomou os treinamentos ainda no primeiro semestre de 2025 e ficou distante apenas das competições. O Pan-Americano continua na sequência da semana. As finais do individual geral estão marcadas para sexta-feira, às 9 horas. Já as decisões por aparelhos - Rebeca compete no salto - serão a partir das 9h30, no domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave ginástica Pan-Americano Rebeca Andrade COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo, Paysandu e prefeitura de Belém lançam Escolinha Re-Pa Projeto anunciado por Igor Normando prevê atividades esportivas em bairros da capital e utilização do esporte como ferramenta de inclusão social 17.06.26 16h11 Futebol Neymar volta aos treinos com o grupo e muda clima do Brasil antes de duelo com Haiti Atacante trabalhou com o grupo em Nova Jersey e comissão técnica mantém cautela sobre utilização no Mundial 17.06.26 13h54 futebol Lei estadual cria protocolo antirracista para eventos esportivos Nova legislação prevê até interrupção de jogos e estabelece medidas de prevenção, acolhimento às vítimas 17.06.26 12h34 Futebol Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro 17.06.26 11h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES RECORDE Messi faz hat-trick, iguala Ronaldo e encosta no recorde de maior artilheiro da Copa do Mundo Craque argentino fez história em jogo de estreia da Argentina na Copa 17.06.26 0h14 POLÊMICA Presidente da CBF se afasta da seleção após polêmica envolvendo supostas amantes Samir Xaud teria deixado temporariamente o convívio da delegação brasileira durante a Copa do Mundo após repercussão de denúncia divulgada por Leo Dias 16.06.26 21h15 Futebol Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro 17.06.26 11h50 futebol Ex-Águia de Marabá, Kukri celebra chegada ao Coritiba: ‘Me receberam de braços abertos’ Volante paraense de origem indígena foi anunciado pelo Coxa e destacou a boa recepção no clube 17.06.26 10h37