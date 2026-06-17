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Rebeca Andrade volta a competir e ajuda Brasil a conquistar prata no Pan de ginástica

Estadão Conteúdo

Rebeca Andrade voltou a competir nesta quarta-feira após pausa de cerca de um ano e meio, e ajudou o Brasil a conquistar a prata por equipes no Pan-americano de ginástica artística, disputado no Rio, com somatório de 157.796. Além da estrela de 27 anos, o conjunto brasileiro que participa do evento é formado por Gabriela Barbosa, Gabriela Bouças, Julia Soares, Sophia Weisberg e Thais Fidelis.

Flávia Saraiva, que não foi convocada para o Pan, e Jade Barbosa, afastada das competições depois que se tornou mãe, estavam na arquibancada prestigiando as companheiras de seleção.

O desempenho também garantiu ao Brasil a classificação ao Mundial de Roterdã, que será disputado em outubro. As vencedoras da disputa por equipes foram as ginastas do Estados Unidos, com o somatório de 161.628.

"O que eu mais senti falta foi da galera. Treinar eu treino todos os dias, mas não tem esse público. Ver a torcida apoiando nossa equipe, esse jeitinho brasileiro, esse calor é diferenciado", disse a maior medalhista olímpica da história do Brasil em entrevista à CazéTV.

Rebeca teve notas 14,533 e 14,166 no salto e avançou à final do aparelho em primeiro lugar. Ela não competia desde setembro de 2024, quando participou do Campeonato Brasileiro. A última disputa internacional da qual participou, antes do Pan, foi a Olimpíada de Paris-2024, na qual conquistou um ouro, duas pratas e um bronze.

Depois dos Jogos Olímpicos, a ginasta decidiu tirar um período sabático para passar mais tempo com a família e cuidar do corpo e da saúde mental. Ela retomou os treinamentos ainda no primeiro semestre de 2025 e ficou distante apenas das competições.

O Pan-Americano continua na sequência da semana. As finais do individual geral estão marcadas para sexta-feira, às 9 horas. Já as decisões por aparelhos - Rebeca compete no salto - serão a partir das 9h30, no domingo.

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