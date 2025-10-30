Reaves dá vitória aos Lakers na NBA com cesta no fim; Bulls vencem e lideram Conferência Leste

Com uma cesta no estouro do cronômetro, Austin Reaves decretou a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Minnesota Timberwolves por 116 a 115, na madrugada desta quinta-feira, no Target Center, em Minneapolis, em um dos confrontos mais emocionantes da temporada regular da NBA.

Principal pontuador de sua equipe, o ala-armador superou as importantes ausências de LeBron James e Luka Doncic e comandou uma virada épica na arena do adversário. Ele terminou o confronto com 28 pontos e ainda igualou a sua melhor marca na carreira com 16 assistências.

O triunfo fora de casa deixa a franquia da Califórnia na sexta colocação da Conferência Oeste. Já o Minnesota Timberwolves figura na 11ª posição após sofrer o revés diante de seus torcedores.

Os anfitriões, que também contaram com o desfalque de Anthony Edwards, tiveram Julius Randle como principal destaque. Ele foi o cestinha do duelo com 33 pontos e contou com a pontaria calibrada de Jaden McDaniels (30). No entanto, o esforço da dupla não foi suficiente para garantir o triunfo dentro de seus domínios.

Em um duelo bastante disputado, os Wolves lideravam por um ponto quando o adversário se posicionou para a reposição de bola restando pouco mais de seis segundos para o fim do jogo. Reaves recebeu a bola, se livrou de seus marcadores com uma infiltração no garrafão e definiu o triunfo no segundo derradeiro.

Em uma rodada que contou com mais nove partidas, o Chicago Bulls fez valer o mando de quadra e derrotou o Sacramento Kings por 126 a 113, no Chicago Center, em noite de protagonismo para Matas Buzelis, que anotou 27 pontos no encontro das duas equipes.

O ala comandou o triunfo e consolidou o bom início de temporada da equipe, que venceu seus quatro compromissos até aqui e está no topo da classificação da Conferência Leste. Em um momento completamente diferente, o Sacramento Kings ganhou apenas um embate dos quatro que disputou e aparece na vice-lanterna (14º) do lado Oeste.

Pelo lado dos anfitriões, quem também apareceu bem foi Josh Giddey, que além dos 20 pontos, ainda deu 20 assistências para colaborar no resultado positivo. O cestinha do confronto, no entanto, foi Zach LaVine (30), que não conseguiu evitar mais um tropeço da franquia de Sacramento.

Em outro embate definido nos instantes finais, o Memphis Grizzlies derrotou o Phoenix Suns por 114 a 113 na Mortgage Matchup Center. Ja Morant converteu a cesta que deu a vitória a sua equipe restando sete segundos.

Com uma boa performance ofensiva, o ala foi especialmente decisivo no segundo tempo, quando marcou 18 dos 28 pontos que assinalou na partida. Ele converteu dez dos 19 arremessos e ainda pegou oito rebotes e deu sete assistências. Na classificação, o Memphis Grizzlies ocupa o sétimo posto do lado Oeste da competição e detém três vitórias em cinco jogos. Com apenas um triunfo em cinco partidas, o Phoenix Suns amarga a 13ª colocação na mesma conferência.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira Toronto Raptors 121 x 139 Houston Rockets Boston Celtics 125 x 105 Cleveland Cavaliers Detroit Pistons 135 x 116 Orlando Magic Brooklyn Nets 112 x 117 Atlanta Hawks Chicago Bulls 126 x 113 Sacramento Kings Dallas Mavericks 107 x 105 Indiana Pacers Denver Nuggets 122 x 88 New Orleans Pelicans Utah Jazz 134 x 136 Portland Trail Blazers Minnesota Timberwolves 115 x116 Los Angeles Lakers Phoenix Suns 113 x 114 Memphis Grizzlies

Acompanhe os jogos desta quinta-feira Charlotte Hornets x Orlando Magic Milwaukee Bucks x Golden State Warriors Oklahoma City Thunder x Washington Wizards Miami Heat x San Antonio Spurs