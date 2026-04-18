Real Sociedad cede empate ao Atlético de Madrid, mas vence nos pênaltis e leva a Copa do Rei Estadão Conteúdo 18.04.26 19h36 A Real Sociedad é a campeã da Copa do Rei da Espanha da temporada 2025/26. A equipe basca ficou na frente no placar duas vezes, mas sofreu o empate por 2 a 2 com o Atlético de Madrid, beste sábado, em Sevilha. Na prorrogação, a igualdade permaneceu. O título veio nos pênaltis, por 4 a 3, com duas defesas do goleiro Unai Marrero. É a quarta conquista do time no torneio, após as vitórias em 1909, 1986/87 e 2019/20. O Atlético de Madrid permanece com 10 títulos, o último em 2012/13. O atacante Ander Barrenetxea não havia marcado ainda na Copa do Rei. Bastaram 14 segundos para que ele saísse do jejum, justamente na decisão. Foi o gol mais rápido da história das finais do torneio. A marca era de Manuel Badenes, que marcou aos 17 segundos pelo Valencia em 1952. Após a saída de bola, a Real Sociedad buscou um lançamento longo, que encontrou Gonçalo Guedes na esquerda. O português fez o cruzamento em cima de uma desarrumada defesa do Atlético. Quem marcava na área era Giuliano Simeone, que apenas assistiu a Barrenetxea, de 1,78 metro, subir para cabecear para as redes. O time de Diego Simeone tentou manter a calma e administrou mais a posse de bola. O empate veio quando a defesa da Real Sociedad deu espaço a Ademola Lookman. Griezmann encontrou o nigeriano desmarcado na entrada da área. O atacante encheu o pé canhoto para estufar a rede adversária, aos 18 minutos. O equilíbrio regeu o restante do primeiro tempo. Não seria injusto se os times fossem aos vestiários em igualdade. Foi um banho de água fria para o Atlético, portanto, quando o goleiro Juan Musso dividiu no ar com Gonçalo Guedes na área e cometeu pênalti, aos 45 minutos. Oyarzabal cobrou bem e recolocou a Real Sociedad na frente. O Atlético voltou do intervalo apressado. O time se lançava ao ataque, mas sofria para finalizar. E ainda mais para acertar o alvo. Já a Real Sociedad tinha tranquilidade para administrar o jogo e se mantinha segura com uma defesa bem postada. O argentino Julián Alvarez brilhou para empatar o jogo de novo. Aos 38 minutos do segundo tempo, o Atlético de Madrid mantinha a pressão. Após cruzamentos sem sucesso, a bola sobrou para o atacante na entrada da área. Ele ajeitou o corpo e chutou no ângulo. O time de Madri chegou a perder chances de virar, com Álex Baena, Alexander Sorloth e Johnny Cardoso em diferentes oportunidades. A tranquilidade da Real Sociedad não existia mais. A equipe sofria e se salvava apenas nas falhas do Atlético. A ida para a prorrogação foi um alívio. A Real Sociedad conseguiu voltar para o jogo e começou com domínio das ações. O time teve a melhor chance, com grande defesa de Musso. Na sequência, Alvarez devolveu, com um chute na trave. Na sequência, o jogo ficou amarrado. Nos pênaltis, Nico González, Thiago Almada e Álex Baena fizeram para o Atlético, mas Unai Marrero defendeu as cobranças de Sorloth e Alvarez. Juan Musso pegou o chute de Orri Steinn Óskarsson. Carlos Soler, Luka Sucic, Aihen Muñoz e Pablo Marín converteram para a Real Sociedad. GRIEZMANN TENTA NOVA TAÇA COM ATLÉTICO NA CHAMPIONS LEAGUE Antoine Griezmann vive seus últimos jogos no Atlético de Madrid antes de ir para o Orlando City, da MLS. Foram 12 anos no clube, com um breve hiato no qual defendeu o Barcelona. Curiosamente, o francês havia se profissionalizado no adversário deste sábado. Ele atuou pela Real Sociedad de 2009 a 2014. Griezmann e o Atlético de Madrid conquistaram juntos uma Supercopa da Espanha (2014), uma Europa League (2017/18) e uma Supercopa da Uefa (2018). O clube e o jogador ainda sonham com a Champions League nesta temporada. O time está na semifinal, na qual enfrenta o Arsenal. Na outra chave, duelam Bayern de Munique e PSG. Em La Liga, a equipe está firmada na zona de classificação ao torneio continental e sem muito o que disputar além disso. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Rei Atlético de Madrid Real Sociedad COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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