Real Madrid vence Athletic Bilbao na despedida de Carvajal e Alaba; Barcelona leva virada Estadão Conteúdo 23.05.26 19h01 O Real Madrid terminou a temporada sem títulos, mas fez festa para se despedir de dois ídolos neste sábado na 38ª e última rodada de La Liga. O vice-campeão espanhol venceu o Athletic por 4 a 2, no Santiago Bernabéu, na última partida do lateral Carvajal e do zagueiro Alaba com a camisa do time. O Barcelona, campeão antecipado, levou a virada do Valencia e fechou a campanha com uma derrota por 3 a 1. Em sua 451ª partida pelo Real, Carvajal foi responsável pela assistência no gol de Gonçalo Garcia, aos 12 minutos do primeiro tempo, que abriu o placar. O primeiro tempo terminou com vantagem de 2 a 1 para o time da casa, gols de Bellingham e Guruzeta (Athletic). Na segunda etapa, Mbappé marcou o terceiro do Real Madrid e garantiu o topo da artilharia de La Liga pela segunda temporada consecutiva, terminando com 25 gols, 2 a mais do que Muriqi, do Mallorca. Brahim Diaz marcou o quarto dos merengues, e Izeta descontou já nos acréscimos. Alaba foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo, e Carvajal aos 34. Nas duas ocasiões a partida foi paralisada para que os homenageados deixassem o campo. Ambos foram festejados pela torcida e recebido por familiares à beira do campo. No Mestalla, o Barcelona saiu na frente aos 16 minutos do segundo tempo com Lewandowski, em sua última partida no clube catalão. Na sequência, porém, o time de Hansi Flick viu o rival virar com Guerra, Rioja e Rodriguez. Com o título já definido com antecedência, a última rodada foi muito disputada na parte de baixo da tabela. Os três rebaixados para a segunda divisão foram Mallorca (42 pontos), Girona (41) e Oviedo (29). Levante e Osasuna também terminaram com 42 pontos, mas se salvaram pelos critérios de desempate. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Espanhol Real Madrid Barcelona COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 ASSALTO Alain Prost é vítima de assalto na Suíça e sofre ferimento na cabeça, afirma jornal De acordo com a publicação, criminosos invadiram a residência onde Prost estava com a família, agrediram o ex-piloto e fizeram ameaças 23.05.26 10h06 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16 luto Atleta de fisiculturismo e influencer, Gabriel Ganley morre aos 22 anos A causa da morte não foi divulgada 23.05.26 19h48