Real Madrid tem reunião com Xabi Alonso e começa a sondar novos técnicos, diz jornal Estadão Conteúdo 08.12.25 11h07 A derrota por 2 a 0 para o Celta de Vigo, neste domingo, no Santiago Bernabéu, fez o Real Madrid ver o Barcelona abrir quatro pontos de vantagem na liderança de LaLiga - e desencadeou uma crise interna no clube. Segundo a imprensa espanhola, o tropeço acelerou debates sobre o futuro de Xabi Alonso, que já enfrenta resistência de parte do elenco e da cúpula merengue. De acordo com jornais como Marca e El Mundo, Florentino Pérez liderou uma longa reunião após a partida para discutir a oscilação do time e, principalmente, o desgaste na relação do técnico com jogadores importantes - situação que se agravou desde episódios públicos, como a irritação de Vinicius Jr. ao ser substituído no último clásico. A avaliação interna é de que o rendimento caiu e o grupo não responde mais da mesma forma ao treinador. A diretoria estabeleceu um prazo: o duelo com o Manchester City, pela Champions, nesta quarta-feira, pode definir a continuidade de Xabi Alonso. Um novo tropeço em casa fortaleceria a ala que defende uma mudança imediata no comando técnico para tentar salvar a temporada antes que a distância para o Barcelona cresça ainda mais. Nesse cenário, dois nomes voltaram a ganhar força no Bernabéu. Zinédine Zidane, ídolo e multicampeão pelo Real, é considerado o sonho da direção. O francês, porém, aguarda o fim do ciclo de Didier Deschamps na seleção da França - pós-Copa - para assumir o comando da equipe nacional, algo que já declarou publicamente. Ainda assim, Florentino estaria disposto a permitir que Zidane conciliasse trabalho no clube e na seleção, além de oferecer carta branca para decisões esportivas. O outro nome em pauta é Jürgen Klopp, atualmente ligado ao grupo Red Bull como dirigente global. O alemão agrada pelo estilo intenso e pela capacidade de reconstrução, mas não há sinalizações de negociação em andamento. Ainda assim, segundo a imprensa local, ele e Zidane são os dois únicos alvos definidos hoje pela cúpula merengue em caso de ruptura com Alonso.