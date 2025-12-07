Real Madrid tem dois expulsos, perde e vê Barcelona abrir vantagem na ponta da La Liga Estadão Conteúdo 07.12.25 19h37 O Real Madrid viveu uma noite para esquecer no Santiago Bernabéu. Com dois jogadores expulsos e longe de seu melhor desempenho, o time de Xabi Alonso foi derrotado pelo Celta Vigo por 2 a 0 neste domingo, pela 15ª rodada da La Liga, e viu o Barcelona abrir quatro pontos de vantagem na liderança. Os merengues permanecem com 36 pontos, contra 40 do rival catalão. Já o Celta chega a 19 pontos e sobe para a décima colocação. Vinicius Júnior foi titular, mas teve atuação discreta, assim como Mbappé, que parou em Radu nas poucas chances claras que teve. Entre os brasileiros, Militão iniciou a partida, porém deixou o campo ainda no primeiro tempo após sentir lesão. Rodrygo entrou no decorrer da etapa final, enquanto Endrick permaneceu no banco. O Real ainda começou melhor e teve oportunidades suficientes para abrir o placar. Bellingham obrigou Radu a grande defesa após cabeceio na pequena área, e Güler levou perigo em finalizações de média distância. O Celta reagiu nos minutos finais e quase marcou em contra-ataque puxado por Bryan Zaragoza, que deixou Güler em condição de finalizar, mas o turco bateu para fora. Na volta do intervalo, o castigo veio cedo. Aos oito minutos, Bryan Zaragoza recebeu pela esquerda e cruzou com precisão para Williot Swedberg completar de primeira, no canto de Courtois, colocando o Celta em vantagem no Bernabéu. A situação merengue ficou ainda mais delicada aos 18 minutos. Após receber cartão amarelo um minuto antes, Fran García cometeu nova falta forte e foi expulso, deixando o Real com um jogador a menos. Mesmo assim, a equipe conseguiu criar uma chance clara com Mbappé, que recebeu lançamento de Rüdiger e tentou por cobertura, mas a bola saiu por cima. Nos acréscimos, outra expulsão selou o desastre, desta vez, de Carreras. Com dois a menos, o Real não resistiu ao lance seguinte: Swedberg recebeu livre, driblou Courtois e entrou com a bola e tudo, fechando o placar em 2 a 0 aos 47 minutos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Celta Vigo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho 07.12.25 9h00 FUTEBOL Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 07.12.25 8h00 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Flamengo em Belém Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta 07.01.24 7h00