Real Madrid solicita exclusão de sócio-torcedor que fez gesto nazista em jogo da Champions Estadão Conteúdo 26.02.26 9h23 O Real Madrid anunciou, nesta quarta-feira, que solicitou a exclusão do torcedor que fez um gesto nazista do seu quadro societário. A ação foi realizada antes do início da partida contra o Benfica, no Estádio Santiago Bernabéu, válida pela fase de playoffs da Champions League. De acordo com comunicado divulgado pelo time espanhol, o torcedor foi identificado pela equipe de segurança do estádio pouco depois de aparecer na transmissão e retirado do local. O Real informou que já pediu para a Comissão de Disciplina do clube, com urgência, excluir o indivíduo do quadro de sócios-torcedores. "O Real Madrid Club de Fútbol comunica que solicitou de maneira urgente à Comissão de Disciplina do clube que inicie um procedimento imediato de expulsão do sócio que foi flagrado pelas câmeras de televisão fazendo uma saudação nazista na área onde se localiza a Grada de Animação, momentos antes do início da partida entre o Real Madrid e o Sport Lisboa e Benfica"< trouxe a nota do clube. "Esse sócio foi localizado pelos membros da segurança do clube instantes após aparecer na transmissão e foi imediatamente expulso do estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid condena esse tipo de gesto e de expressão que incita à violência e ao ódio no esporte e na sociedade". Dentro de campo, o Real Madrid conseguiu a vaga às oitavas de final da Champions com um triunfo por 2 a 1. Tchouaméni e Vini Jr. marcaram os gols dos espanhóis, enquanto Rafa Silva descontou do lado português. Agora, o clube merengue aguarda a definição do seu próximo adversário no torneio continental, que ficará entre Manchester City e Sporting.