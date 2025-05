Real Madrid leva susto, mas vence Celta e mantém perseguição ao líder Barcelona no Espanhol

Após abrir uma confortável vantagem de três gols em pleno Santiago Bernabéu, o Real Madrid teve de enfrentar um final dramático para garantir a vitória de 3 a 2 sobre o Celta neste domingo, diante de sua torcida, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado manteve a equipe da capital na caça ao líder Barcelona na competição. Com o triunfo, a equipe merengue chegou aos 75 pontos, quatro a menos que o adversário catalão. Já o Celta permanece estacionado nos 46.

As atenções agora se voltam para o domingo que vem, quando os dois times mais tradicionais do País se encontram no estádio Olímpico Lluís Companys para a disputa do "El Clasico'. Em caso de triunfo do Real sobre o Barcelona, a diferença entre os dois ficaria reduzida a um ponto somente.

Já a agremiação de Vigo volta a entrar em campo no próximo sábado. A equipe busca a reabilitação no torneo nacional recebendo o Sevilla no estádio Balaídos.

A vitória foi construída com gols nos dois tempos de jogo. Arda Güller e Mbappé abriram o caminho para o triunfo antes do intervalo. Na segunda etapa, o atacante francês voltou a fazer a diferença e balançou a rede novamente estabelecendo o placar de 3 a 0. Quando tudo parecia definido, porém, o Celta entrou em ação, diminuiu com Javi Rodriguez e Swedberg e por pouco não buscou o empate.

Com ampla superioridade desde o início da partida, o Real Madrid precisou de pouco mais de meia hora para conseguir movimentar o marcador. O jovem turco Arda Güller recebeu a bola de um escanteio curto, arriscou o arremate de perna esquerda e abriu o placar aos 32 minutos.

Os gols inflamaram os torcedores que compareceram ao Santiago Bernabéu e o time merengue pegou o embalo na comemoração das arquibancadas para aumentar a vantagem sete minutos depois. Mbappé teve liberdade para avançar em rápido contra-ataque e, diante da marcação, finalizou com êxito para fazer 2 a 0.

Focado em decidir logo o confronto, o Real fez o terceiro antes dos cinco minutos da etapa complementar. Arda Güller descolou uma bela assistência para o camisa nove que aproveitou o presente para assinalar 3 a 0 no Bernabéu.

O relaxamento pela boa vantagem fez o anfitrião se acomodar na marcação e o Celta se aproveitou para descontar. Após cobrança de escanteio Javi Rodriguez aproveitou uma bola rebatida por Lucas Vázquez e finalizou para estufar a rede de Courtois, aos 23 minutos.

O gol animou os visitantes e o jogo ganhou contornos de dramaticidade com a equipe de Vigo encostando no placar. Aos 30, Iago Aspas fez um lançamento na medida para Swedberg completar e deixar o placar do jogo em 3 a 2.

O fim do duelo foi dramático. Pablo Durán quase fez o terceiro do Celta. Nos acréscimos, foi a vez de Mbappé perder chance clara para definir o triunfo. Nos instantes finais, o Real se fechou e, na base da retranca, garantiu o triunfo no Espanhol.