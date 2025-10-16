Real Madrid estuda mudança histórica para permitir venda de ações para investidores externos Estadão Conteúdo 16.10.25 14h38 Florentino Pérez tem planos para mudar a estrutura do Real Madrid nos próximos anos. Desde 2024, o presidente merengue estuda o plano de modificar o estatuto para permitir que sócios sejam donos de ações do clube, o que também tornaria possível que investidores externos pudessem fazer parte do novo modelo. Atualmente, o Real Madrid é um dos quatro clubes da primeira divisão espanhola que é controlado pelos sócios. Esse modelo está em vigor desde sua fundação, em 1902, e é espelhado por Athletic Bilbao, Barcelona e Osasuna. Uma mudança sensível, no entanto, precisaria ser aprovada em Assembleia, com a presença dos sócios. Em diversas oportunidades, o presidente do Real Madrid afirmou que o modelo atual, em que o clube atua como uma organização sem fins lucrativos, controlada pelos sócios, atrasa o desenvolvimento e evolução do clube, especialmente em relação à competitividade no mercado de transferências, em que rivais têm aportes bilionários à sua disposição. Na última temporada, o Real Madrid se tornou o primeiro clube de futebol a superar a receita de 1 bilhão de euros. Sem contar com as transferências de jogadores, os cofres somaram cifras equivalentes a 1,185 bilhão de euros (R$ 7,5 bilhões, na cotação atual). "Posso confirmar que apresentaremos uma proposta de reorganização corporativa à assembleia, que garante que os membros sejam os verdadeiros proprietários do nosso clube. Eles queriam tirar nossa receita para dá-la à La Liga", afirmou Pérez, em novembro de 2024, durante Assembleia Geral do clube. De acordo com o The Athletic, esta proposta pode vir a ser apresentada ao final deste ano. A ideia é que o Real Madrid possa começar a receber aportes financeiros de investidores externos, que não permitido pelo estatuto atualmente. No entanto, o plano é manter os sócios e corpo diretivo com o controle sobre alguma das decisões. "Vou dar tudo para que a receita do Real Madrid continue sendo do Real Madrid, a do Barcelona continue sendo do Barcelona e a do Athletic continue sendo do Athletic. Nosso clube deve ter uma estrutura que nos proteja", afirmou o presidente à época. Uma das possíveis propostas levantadas envolve um modelo semelhante à Sociedade Anônima do Futebol (SAF), no qual futebol e clube social têm administrações separadas. No Brasil, clubes como Botafogo, Atlético-MG e Vasco adotam esse modelo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid investimentos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Ex-jogador do Paysandu, Vanderson desabafa sobre crise no time e cobra elenco: 'Não entendo isso' Ex-jogador bicolor cobrou os atletas e mandou recardo para o presidente Roger Aguileira 16.10.25 12h26 Mais esportes Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. 16.10.25 12h21 Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 Carlos Ferreira Leão e a arrancada que não foi planejada 16.10.25 10h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10