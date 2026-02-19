Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Real Madrid 'entrega provas' à Uefa em caso de racismo contra Vini Jr.: 'Cooperamos ativamente'

Vini Jr. acessou o árbitro assim que foi atacado por Prestianni e o protocolo de racismo foi aberto durante a partida do Estádio da Luz

Estadão Conteúdo

O Real Madrid entregou à UEFA todas as provas referentes ao caso de racismo contra Vini Jr., ocorrido em jogo da Champions League. A investigação apura ofensas proferidas por Prestianni.

O incidente aconteceu na terça-feira passada, 17 de fevereiro, durante a partida de volta com o Benfica, em Lisboa. Vini Jr. acessou o árbitro assim que foi atacado, iniciando o protocolo de racismo.

Mbappé e Valverde, ambos do Real Madrid, saíram em defesa do companheiro. Eles revelaram ter ouvido o jogador argentino dizer "macaco", apesar de Prestianni ter tentado esconder sua fala.

Investigação da UEFA

A UEFA abriu uma investigação para apurar o caso. Um dia após o Benfica garantir, em nota oficial, que prestaria toda colaboração, o Real Madrid seguiu a mesma linha.

"O Real Madrid C.F. anuncia que forneceu hoje à Uefa todas as provas disponíveis relativas aos incidentes ocorridos na terça-feira passada, 17 de fevereiro, durante o jogo da Champions League que a nossa equipe disputou em Lisboa contra o SL Benfica", comunicou o clube.

Apoio irrestrito a Vini Jr.

O clube merengue expressou gratidão pelo "apoio e carinho unânimes" demonstrados a Vinicius Jr. por todos os setores do futebol. O Real Madrid coopera ativamente com a investigação aberta.

Vini Jr. enfrenta uma luta diária contra a discriminação racial. O clube garante que "jamais deixará de apoiá-lo" nesta causa.

O Real Madrid reforçou seu compromisso em trabalhar "em colaboração com todas as instituições, para erradicar o racismo, a violência e o ódio no esporte e na sociedade".

.
