Real Madrid é o clube mais valioso do mundo pelo 5º ano seguido: R$ 47,9 bilhões O Barcelona ocupa a vice-liderança da lista, avaliado em US$ 7,5 bilhões Estadão Conteúdo 29.05.26 10h41 O Real Madrid foi apontado pela revista Forbes como o clube de futebol mais valioso do planeta pelo quinto ano consecutivo. A equipe espanhola é estimada em US$ 9,5 bilhões (cerca de R$ 47,9 bilhões), consolidando sua liderança financeira global. Mesmo sem o mesmo sucesso esportivo recente e atrás do Barcelona em campanhas nacionais nas últimas temporadas, o clube merengue mantém ampla liderança no cenário financeiro. A diferença para o segundo colocado na lista da Forbes chega a US$ 2 bilhões. O Barcelona ocupa a vice-liderança do ranking, avaliado em US$ 7,5 bilhões. O Manchester United fecha o pódio, com US$ 7,2 bilhões. A lista também destaca a força econômica da Premier League, que possui 11 representantes entre os 30 clubes mais valiosos. Real Madrid atinge receita recorde A Forbes ressalta que o Real Madrid registrou receita de US$ 1,27 bilhão na temporada 2024/25. Este valor representa um crescimento de 12% em comparação ao ciclo anterior e estabeleceu um novo recorde para um clube de futebol, superando inclusive os US$ 1,23 bilhão faturados pelo Dallas Cowboys, da NFL. Domínio espanhol e presença da MLS Além do domínio espanhol no topo da lista, o levantamento mostra uma forte presença da MLS, com sete equipes no top 30. A Serie A italiana conta com quatro clubes, enquanto a Bundesliga e a LaLiga aparecem com três representantes cada. França e Portugal têm apenas um time na relação. Os valores de mercado, segundo a publicação norte-americana, são calculados com base em receitas operacionais, contratos de transmissão, estrutura de estádios, acordos comerciais e múltiplos financeiros. Os 30 clubes mais valiosos do mundo em 2026 Real Madrid (Espanha): US$ 9,5 bilhões Barcelona (Espanha): US$ 7,5 bilhões Manchester United (Inglaterra): US$ 7,2 bilhões Liverpool (Inglaterra): US$ 6,2 bilhões Paris Saint-Germain (França): US$ 5,8 bilhões Bayern de Munique (Alemanha): US$ 5,7 bilhões Manchester City (Inglaterra): US$ 5,5 bilhões Arsenal (Inglaterra): US$ 5,4 bilhões Chelsea (Inglaterra): US$ 4,2 bilhões Tottenham (Inglaterra): US$ 3 bilhões Atlético de Madrid (Espanha): US$ 2,95 bilhões Juventus (Itália): US$ 2,4 bilhões Borussia Dortmund (Alemanha): US$ 2,2 bilhões Milan (Itália): US$ 1,85 bilhão Inter de Milão (Itália): US$ 1,8 bilhão Aston Villa (Inglaterra): US$ 1,4 bilhão Inter Miami (Estados Unidos): US$ 1,35 bilhão LAFC (Estados Unidos): US$ 1,32 bilhão Newcastle (Inglaterra): US$ 1,25 bilhão LA Galaxy (Estados Unidos): US$ 1,08 bilhão New York City (Estados Unidos): US$ 1,02 bilhão Atlanta United (Estados Unidos): US$ 1 bilhão Benfica (Portugal): US$ 960 milhões Roma (Itália): US$ 940 milhões Everton (Inglaterra): US$ 930 milhões Fulham (Inglaterra): US$ 920 milhões Brighton (Inglaterra): US$ 910 milhões Stuttgart (Alemanha): US$ 880 milhões Seattle Sounders (Estados Unidos): US$ 860 milhões Austin FC (Estados Unidos): US$ 855 milhões Em média, os 30 clubes listados pela Forbes têm um valuation de US$ 2,9 bilhões. Este número é superior ao registrado no levantamento anterior e reflete o crescimento das receitas comerciais, dos investimentos em infraestrutura e do avanço de investidores internacionais no mercado do futebol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid valioso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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