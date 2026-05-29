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Real Madrid é o clube mais valioso do mundo pelo 5º ano seguido: R$ 47,9 bilhões

O Barcelona ocupa a vice-liderança da lista, avaliado em US$ 7,5 bilhões

Estadão Conteúdo

O Real Madrid foi apontado pela revista Forbes como o clube de futebol mais valioso do planeta pelo quinto ano consecutivo. A equipe espanhola é estimada em US$ 9,5 bilhões (cerca de R$ 47,9 bilhões), consolidando sua liderança financeira global.

Mesmo sem o mesmo sucesso esportivo recente e atrás do Barcelona em campanhas nacionais nas últimas temporadas, o clube merengue mantém ampla liderança no cenário financeiro. A diferença para o segundo colocado na lista da Forbes chega a US$ 2 bilhões.

O Barcelona ocupa a vice-liderança do ranking, avaliado em US$ 7,5 bilhões. O Manchester United fecha o pódio, com US$ 7,2 bilhões. A lista também destaca a força econômica da Premier League, que possui 11 representantes entre os 30 clubes mais valiosos.

Real Madrid atinge receita recorde

A Forbes ressalta que o Real Madrid registrou receita de US$ 1,27 bilhão na temporada 2024/25. Este valor representa um crescimento de 12% em comparação ao ciclo anterior e estabeleceu um novo recorde para um clube de futebol, superando inclusive os US$ 1,23 bilhão faturados pelo Dallas Cowboys, da NFL.

Domínio espanhol e presença da MLS

Além do domínio espanhol no topo da lista, o levantamento mostra uma forte presença da MLS, com sete equipes no top 30. A Serie A italiana conta com quatro clubes, enquanto a Bundesliga e a LaLiga aparecem com três representantes cada. França e Portugal têm apenas um time na relação.

Os valores de mercado, segundo a publicação norte-americana, são calculados com base em receitas operacionais, contratos de transmissão, estrutura de estádios, acordos comerciais e múltiplos financeiros.

Os 30 clubes mais valiosos do mundo em 2026

  1. Real Madrid (Espanha): US$ 9,5 bilhões
  2. Barcelona (Espanha): US$ 7,5 bilhões
  3. Manchester United (Inglaterra): US$ 7,2 bilhões
  4. Liverpool (Inglaterra): US$ 6,2 bilhões
  5. Paris Saint-Germain (França): US$ 5,8 bilhões
  6. Bayern de Munique (Alemanha): US$ 5,7 bilhões
  7. Manchester City (Inglaterra): US$ 5,5 bilhões
  8. Arsenal (Inglaterra): US$ 5,4 bilhões
  9. Chelsea (Inglaterra): US$ 4,2 bilhões
  10. Tottenham (Inglaterra): US$ 3 bilhões
  11. Atlético de Madrid (Espanha): US$ 2,95 bilhões
  12. Juventus (Itália): US$ 2,4 bilhões
  13. Borussia Dortmund (Alemanha): US$ 2,2 bilhões
  14. Milan (Itália): US$ 1,85 bilhão
  15. Inter de Milão (Itália): US$ 1,8 bilhão
  16. Aston Villa (Inglaterra): US$ 1,4 bilhão
  17. Inter Miami (Estados Unidos): US$ 1,35 bilhão
  18. LAFC (Estados Unidos): US$ 1,32 bilhão
  19. Newcastle (Inglaterra): US$ 1,25 bilhão
  20. LA Galaxy (Estados Unidos): US$ 1,08 bilhão
  21. New York City (Estados Unidos): US$ 1,02 bilhão
  22. Atlanta United (Estados Unidos): US$ 1 bilhão
  23. Benfica (Portugal): US$ 960 milhões
  24. Roma (Itália): US$ 940 milhões
  25. Everton (Inglaterra): US$ 930 milhões
  26. Fulham (Inglaterra): US$ 920 milhões
  27. Brighton (Inglaterra): US$ 910 milhões
  28. Stuttgart (Alemanha): US$ 880 milhões
  29. Seattle Sounders (Estados Unidos): US$ 860 milhões
  30. Austin FC (Estados Unidos): US$ 855 milhões

Em média, os 30 clubes listados pela Forbes têm um valuation de US$ 2,9 bilhões. Este número é superior ao registrado no levantamento anterior e reflete o crescimento das receitas comerciais, dos investimentos em infraestrutura e do avanço de investidores internacionais no mercado do futebol.

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