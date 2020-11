Real Madrid busca classificação antecipada diante do Shakhtar

Após perder o duelo na Espanha, o Real Madrid viaja para encarar o Shakhtar Donetsk em Kiev nesta terça-feira, às 14h55 (horário de Brasília). Apesar do início irregular, o time do técnico Zidane precisa de apenas uma vitória para consolidar a classificação às oitavas de final, enquanto os ucranianos tentam se recuperar na tabela e brigar pelo segundo lugar do Grupo B.

O comandante francês não irá poder contar com Hazard, machucado, e espera um confronto difícil contra a equipe de Luís Castro. Ao mesmo tempo, Zidane vê o duelo como o mais importante até o momento.

- É a partida mais importante do grupo, pois são três pontos que podem nos fazer passar de fase. Os jogadores sabem onde estão e o que é jogar no Real Madrid. Sempre temos vontade. No Real sempre há momentos difíceis, mas sempre superamos.

No outro jogo do Grupo B, a Inter de Milão, em situação muito delicada, joga fora de casa contra o Borussia Monchengladbach, atual líder da chave, às 17h (horário de Brasília). Os italianos estão na última colocação com apenas dois pontos conquistados e técnico Antonio Conte sabe que o destino não está mais nas próprias mãos.

- A única maneira de sobreviver é vencer amanhã. Temos que sair de campo sem remorsos. Já não somos árbitros do nosso próprio destino, isso significa que falhamos em algumas situações. Mas queremos vencer, o jogo de amanhã é uma ótima oportunidade para seguir um caminho e nos testar em jogos importantes.

A situação segue indefinida para todos os times dentro da chave, uma vez que as quatro equipes ainda podem avançar às oitavas de final e ninguém conseguiu se classificar de forma antecipada. A Inter de Milão, além de vencer, deve torcer por um tropeço do Real Madrid para aumentar suas chances, enquanto os espanhóis e o Gladbach buscam a classificação com uma rodada de antecedência.