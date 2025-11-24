Real Madrid anuncia plano de reforma em estatuto e abre portas para investidor externo Estadão Conteúdo 24.11.25 10h03 O Real Madrid anunciou neste domingo a ideia de mudança no seu modelo de propriedade para permitir que investidores comprem até 10% das ações do clube. Durante pronunciamento, na assembleia geral do clube, o presidente Florentino Pérez afirmou que vai projetar uma reforma estatutária para permitir a possibilidade de investidores externos adquirirem uma participação minoritária no clube. "Continuaremos sendo um clube de sócios, mas precisamos criar uma subsidiária na qual os 100 mil sócios do Real Madrid sempre mantenham o controle absoluto", disse ele. "Com base nisso, essa subsidiária poderia simplesmente incorporar uma participação minoritária, por exemplo, de 5% - nunca mais que 10% - de um ou mais investidores comprometidos com o longo prazo e dispostos a contribuir com seus próprios recursos." Após expor a sua proposta no encontro deste domingo, na assembleia anual no centro de treinamento de Valdebebas, o mandatário do gigante espanhol afirmou ainda que essa seria "a maneira mais clara e convincente de avaliar nosso clube". "O fato de alguém estar disposto a investir uma quantia tão significativa por uma participação simbólica é a maior demonstração do valor do Real Madrid", disse ele, sem especificar ou mencionar algum tipo de valor. "Ao mesmo tempo, uma participação tão limitada garante que o controle, a governança e a essência do clube sempre permanecerão nas mãos dos sócios, nossos representantes e nossa diretoria", completou o dirigente. Sobre os termos da nova proposta, Pérez disse que os investidores seriam obrigados a "respeitar nossos valores", contribuir para o crescimento do clube e "nos ajudar a proteger nosso patrimônio de ataques externos". Ele afirmou que o Real Madrid sempre teria o direito de recomprar seus ativos dos investidores. "Em resumo, eles serão um aliado estratégico e nunca um proprietário", disse. Pérez reiterou diversas vezes que os sócios (cuja voz seria ouvida durante um referendo sobre a reforma) jamais perderiam o controle do clube. O dirigente comentou que sua proposta garantiria que os atuais 100 mil associados fossem reconhecidos como os verdadeiros donos do clube, com o número de sócios fixado para o futuro. "Com essa proteção em vigor, ninguém poderá diminuir nosso status como proprietários ou alterar o equilíbrio que garante a independência e a estabilidade do Real Madrid. Seremos nós, os sócios de hoje, que teremos a responsabilidade de salvaguardar nossa cultura de valores e garantir que nosso clube continue a liderar o futebol mundial por muitas gerações." Por fim, Pérez declarou que o motivo da reforma no estatuto da agremiação era "proteger o clube de ataques externos e internos aos nossos ativos e destacar seu valor para que todos tenhamos consciência do tesouro que nós, como sócios, temos em mãos". O mandatário fez ataques especiais ao presidente de La Liga, Javier Tebas, e à Uefa, que seriam os responsáveis por "diminuir" a arrecadação merengue. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid estatuto investimento de fora COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18