Real Madrid abre processo disciplinar para investigar briga entre Valverde e Tchouaméni

O Real Madrid informou que abriu um processo disciplinar contra Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni para investigar a briga entre os dois jogadores na manhã desta quinta-feira, 7, no CT de Valdebebas. Segundo o a rádio francesa RMC, os dois se agrediram e o uruguaio precisou ser levado ao hospital por causa de um corte na cabeça.

"O Real Madrid C.F. comunica que, em decorrência dos eventos ocorridos nesta manhã durante o treino da equipe principal, decidiu abrir processo disciplinar contra os jogadores Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni. O clube divulgará o resultado de ambos os processos oportunamente, após a conclusão dos procedimentos internos correspondentes."

Além disso, o Real Madrid também informou que o meia Federico Valverde sofreu um traumatismo craniano após a briga. O jogador, capitão da seleção uruguaia e que vive a expectativa de disputar a Copa do Mundo, deverá ficar até duas semanas em repouso. "Após os exames realizados hoje em nosso jogador Fede Valverde pelos Serviços Médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com um traumatismo craniano. Valverde está em casa em bom estado de conservação e deve permanecer em repouso entre 10 e 14 dias, conforme estabelecem os protocolos médicos para este diagnóstico", informou o clube de Madri em comunicado oficial.

A confusão envolvendo o francês e o uruguaio é mais um episódio que evidencia a grave crise interna que vive o Real. Recentemente, a rádio Onda Cero informou que Antonio Rudiger teria agredido o lateral Álvaro Carreras após eliminação da equipe para o Bayern de Munique nas quartas de final da Champions League.

Já Kylian Mbappé, segundo o site americano The Athletic, discutiu de maneira ríspida com um integrante da comissão técnica após uma marcação de impedimento em um treinamento realizado antes do duelo contra o Real Bétis. No início da semana, o francês também foi criticado por torcedores após viajar para a Sardenha durante o período de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. O estafe do jogador precisou divulgar um comunicado reforçando o comprometimento do atleta com a recuperação. Após os episódios envolvendo Mbappé, a torcida abriu uma petição nas redes sociais, que ultrapassou a marca de30 milhões de assinaturas, pedindo a saída do francês.

Todo o desgaste nos bastidores do Real vêm à tona às vésperas do clássico contra o Barcelona, no próximo domingo, 10, no Camp Nou, por La Liga, que pode confirmar o título espanhol ao time da Catalunha.