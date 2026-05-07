Real Madrid abre processo disciplinar para investigar briga entre Valverde e Tchouaméni Estadão Conteúdo 07.05.26 18h03 O Real Madrid informou que abriu um processo disciplinar contra Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni para investigar a briga entre os dois jogadores na manhã desta quinta-feira, 7, no CT de Valdebebas. Segundo o a rádio francesa RMC, os dois se agrediram e o uruguaio precisou ser levado ao hospital por causa de um corte na cabeça. "O Real Madrid C.F. comunica que, em decorrência dos eventos ocorridos nesta manhã durante o treino da equipe principal, decidiu abrir processo disciplinar contra os jogadores Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni. O clube divulgará o resultado de ambos os processos oportunamente, após a conclusão dos procedimentos internos correspondentes." Além disso, o Real Madrid também informou que o meia Federico Valverde sofreu um traumatismo craniano após a briga. O jogador, capitão da seleção uruguaia e que vive a expectativa de disputar a Copa do Mundo, deverá ficar até duas semanas em repouso. "Após os exames realizados hoje em nosso jogador Fede Valverde pelos Serviços Médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com um traumatismo craniano. Valverde está em casa em bom estado de conservação e deve permanecer em repouso entre 10 e 14 dias, conforme estabelecem os protocolos médicos para este diagnóstico", informou o clube de Madri em comunicado oficial. A confusão envolvendo o francês e o uruguaio é mais um episódio que evidencia a grave crise interna que vive o Real. Recentemente, a rádio Onda Cero informou que Antonio Rudiger teria agredido o lateral Álvaro Carreras após eliminação da equipe para o Bayern de Munique nas quartas de final da Champions League. Já Kylian Mbappé, segundo o site americano The Athletic, discutiu de maneira ríspida com um integrante da comissão técnica após uma marcação de impedimento em um treinamento realizado antes do duelo contra o Real Bétis. No início da semana, o francês também foi criticado por torcedores após viajar para a Sardenha durante o período de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. O estafe do jogador precisou divulgar um comunicado reforçando o comprometimento do atleta com a recuperação. Após os episódios envolvendo Mbappé, a torcida abriu uma petição nas redes sociais, que ultrapassou a marca de30 milhões de assinaturas, pedindo a saída do francês. Todo o desgaste nos bastidores do Real vêm à tona às vésperas do clássico contra o Barcelona, no próximo domingo, 10, no Camp Nou, por La Liga, que pode confirmar o título espanhol ao time da Catalunha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Real Madrid Valverde Tchouaméni briga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 Futebol Papão na sua versão demolidora 07.05.26 10h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26 futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Flamengo na Libertadores, São Paulo na Sul-Americana e semifinais europeias agitam a programação do futebol nesta quinta-feira 07.05.26 7h00