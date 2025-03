RB Leipzig vence Borussia Dortmund e se aproxima da disputa de vaga na Liga dos Campeões

O RB Leipzig retomou sua condição de postulante a uma vaga na Liga dos Campeões ao vencer, em casa, o Borussia Dortmund por 2 a 0 neste sábado pela 26ª rodada do Campeonato Alemão. O time de Leipzig tem a mesma pontuação (42) e um jogo a mais do que o Frankfurt, que está na quarta e última posição que garante vaga na competição europeia.

O Borussia Dortmund, que no meio da semana virou o confronto contra o francês Lille e avançou às quartas da atual Liga do Campeões, faz uma campanha sofrível no Alemão, com 35 pontos, apenas na 11ª posição. Já o RB Leipzig voltou a vencer após quatro partidas.

Em seu 50º jogo pelo Campeonato Alemão, o holandês Xavi Simons marcou pela quinta vez em seis partidas em casa do Leipzig em 2025. Ele aproveitou rebote do goleiro Kobel após finalização de Sesko aos 18 do primeiro tempo. No início do segundo tempo, aos 3 minutos, o time da casa marcou o segundo. Após escaneio alto cobrado por Simons, Openda apareceu sozinho na segunda trave e marcou de pé esquerdo.

Os visitantes pressionaram para tentar ao menos diminuir, mas após 15 finalizações na segunda etapa, sendo 7 em direção ao gol, o time não conseguiu marcar e amargou a segunda derrota seguida no Alemão. Na próxima rodada, o RB Leipzig visita o Borussia Monchengladbach no dia 29 de março. Já o Borussia Dortmund recebe o Maiz, terceiro colocado, no dia 30.