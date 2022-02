RB Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/02) pelo Paulistão

As equipes RB Bragantino e São Paulo disputam na noite desta quinta-feira (03/02), em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida está programada para começar às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, originalmente conhecido como Estádio Marcelo Stéfani e apelidado popularmente como "Nabizão", em São Paulo. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir RB Bragantino x São Paulo?

A partida RB Bragantino x São Paulo pode ser assistida pelo streaming HBO Max

Como RB Bragantino x São Paulo chegam para o jogo?

Nos últimos 9 encontros com o RB Bragantino jogando em casa, o RB ganhou 4 vezes, houve 1 empates e o São Paulo ganhou 4 vezes. A diferença de gols é de 16-12 a favor do São Paulo. Durante os últimos 20 jogos, o RB Bragantino ganhou 7 vezes, houve 2 empates e o São Paulo ganhou 11 vezes. O São Paulo busca a primeira vitória no estadual e tem um ponto conquistado. Já o RB está com três pontos.

FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO X SÃO PAULO

Campeonato Paulista

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, São Paulo

Data/Horário: 03 de fevereiro de 2022, às 21h30

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Daniel Luis Marques e Bruno Silva de Jesus

VAR: Douglas Marques das Flores

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

RB Bragantino: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Fabricio Bruno e Luan Cândido; Eric Ramires, Praxedes e Hyoran; Arthur, Helinho e Alerrandro. TÉCNICO: Maurício Barbieri.

São Paulo: Volpi (Jandrei), Rafinha, Miranda, Léo (Arboleda) e Reinaldo; Gabriel, Gabriel Sara, Nikão e Igor Gomes; Rigoni (Alisson) e Calleri. TÉCNICO: Rogério Ceni.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)