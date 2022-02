Mirassol x Guarani: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/02) pelo Paulistão

Os times Mirassol e Guarani disputam na noite desta quinta-feira (03/02), em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida está programada para começar às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em São Paulo. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Mirassol x Guarani?

A partida Mirassol x Guarani pode ser assistida pelo streaming Paulistão Play e Premiere

Como Mirassol x Guarani chegam para o jogo?

Nos últimos 8 encontros com o Mirassol jogando em casa, o time ganhou 2 vezes, houve 6 empates e o Guarani não venceu nenhum. A diferença de gols é de 10-6 a favor do Mirassol. Durante os últimos 12 jogos, o Mirassol ganhou 3 vezes, houve 7 empates e o Guarani ganhou 2 vezes. O Mirassol está na terceira colocação do Grupo C, enquanto o Guarani é vice-líder do Grupo A.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X GUARANI

Campeonato Paulista

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em São Paulo.

Data/Horário: 03 de fevereiro de 2022, às 19h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Mirassol: Escalação não definida. TÉCNICO: Eduardo Baptista

Guarani: Kozlinski; Mateus Ludke, Derlan, Eliandro e Eliel (Matheus Pereira); Bruno Silva, Eduardo Person (Giovanni Augusto) e Madison; Yago, Júlio César e Lucão do Break. TÉCNICO: Daniel Paulista

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)