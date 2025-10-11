Rayssa Leal erra manobras, sofre quedas e fica fora das finais na SLS de Paris

Rayssa Leal retornou às pistas neste sábado, na etapa de Paris da Liga Mundial de Skate Street (SLS), mas não foi bem e acabou eliminada ainda na fase eliminatória, que classificou as três primeiras colocadas das cinco concorrentes de cada grupo.

Dona de 13 taças em etapas da SLS e em busca do quarto título mundial de skate street, a maranhense de 17 anos chegou a Paris, no evento inédito na quadra de Roland Garros, como uma das favoritas, já que havia vencido duas etapas da competição na atual temporada, em Miami, nos Estados Unidos, e em Brasília.

Na pista, porém, a brasileira não acertou as manobras e sofreu quedas em três das suas cinco tentativas, somando 7,9 e 8,0 nas que completou - uma nota total de 15,9, apenas à frente da americana Secret Lynn, que terminou com 14,2 pontos. Aoi Uemura (26,1), Keet Oldenbeuving (18,8) e Funa Nakayama (18,6) avançaram na chave.

Assim, a decisão em Paris, a partir das 13h30 (horário de Brasília), não terá o aguardado duelo entre Rayssa e a australiana Chloe Covell, de 15 anos, outra estrela da modalidade. A final reunirá, além de Covell, quatro japonesas - Coco Yoshizawa, Yumeka Oda, Aoi Uemura e Funa Nakayama - e a holandesa Oldenbeuving.

Agora, o Brasil busca vaga na decisão no masculino da SLS Paris. Carlos Ribeiro, Filipe Mota, Felipe Gustavo, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler são os cinco representantes na disputa.