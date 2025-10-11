Rayssa Leal erra manobras, sofre quedas e fica fora das finais na SLS de Paris Estadão Conteúdo 11.10.25 10h12 Rayssa Leal retornou às pistas neste sábado, na etapa de Paris da Liga Mundial de Skate Street (SLS), mas não foi bem e acabou eliminada ainda na fase eliminatória, que classificou as três primeiras colocadas das cinco concorrentes de cada grupo. Dona de 13 taças em etapas da SLS e em busca do quarto título mundial de skate street, a maranhense de 17 anos chegou a Paris, no evento inédito na quadra de Roland Garros, como uma das favoritas, já que havia vencido duas etapas da competição na atual temporada, em Miami, nos Estados Unidos, e em Brasília. Na pista, porém, a brasileira não acertou as manobras e sofreu quedas em três das suas cinco tentativas, somando 7,9 e 8,0 nas que completou - uma nota total de 15,9, apenas à frente da americana Secret Lynn, que terminou com 14,2 pontos. Aoi Uemura (26,1), Keet Oldenbeuving (18,8) e Funa Nakayama (18,6) avançaram na chave. Assim, a decisão em Paris, a partir das 13h30 (horário de Brasília), não terá o aguardado duelo entre Rayssa e a australiana Chloe Covell, de 15 anos, outra estrela da modalidade. A final reunirá, além de Covell, quatro japonesas - Coco Yoshizawa, Yumeka Oda, Aoi Uemura e Funa Nakayama - e a holandesa Oldenbeuving. Agora, o Brasil busca vaga na decisão no masculino da SLS Paris. Carlos Ribeiro, Filipe Mota, Felipe Gustavo, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler são os cinco representantes na disputa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave skate SLS Paris Rayssa Leal Chloe Covell COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Fé e futebol Torcedores de Paysandu e Remo fazem promessas por milagres na Série B: 'Tem que ter fé' Relatos do bicolor Caio Fávio e do azulino Alexandre Junior mostram como a gratidão e a esperança dos torcedores se unem na época da maior festividade do Pará 11.10.25 10h00 SÉRIE B Após vitória sobre Athletico-PR, chances de acesso do Remo sobem para 15%, aponta levantamento Equipe azulina chega à terceira vitória consecutiva e encosta de vez no G-4 da Série B 10.10.25 17h10 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39 SÉRIE B Remo domina seleção da rodada com três jogadores e Guto Ferreira pela terceira vez seguida Técnico azulino mantém sequência de destaque após vitória sobre o Athletico-PR, que marcou quebra de tabu e terceira vitória consecutiva na competição. 10.10.25 15h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Letônia x Andorra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Letônia e Andorra jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.10.25 9h00