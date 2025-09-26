Raphinha sofre lesão na coxa direita, fica três semanas parado e desfalca Barcelona e a seleção Estadão Conteúdo 26.09.25 12h58 Jogador Raphinha (: Rafael Ribeiro/CBF) O atacante Raphinha um é o mais novo problema do técnico Hansi Flick. O jogador brasileiro foi submetido a exames nesta sexta-feira após sentir um desconforto na coxa direita e foi detectada uma lesão no terço médio da coxa direita. Por causa da contusão, ele fica fora da equipe por um prazo de três semanas. O jogador também desfalca a seleção brasileira, que fará dois amistosos entre os dias 10 e 14 de outubro contra Coreia do Sul e Japão. O clube divulgou em seu site oficial o problema do jogador e agora o treinador alemão vai buscar no elenco um substituto para o atleta. Em sete partidas disputadas até aqui neste início de temporada, ele balançou as redes em três oportunidades e ainda contribuiu com duas assistências. Após deixar o campo na partida contra o Oviedo, em jogo que o time catalão bateu o rival por 3 a 1, pela La Liga, nesta quinta-feira, o camisa 11 levou a mão à coxa, mas nada indicava uma lesão mais grave. O desfalque chega num momento importante para o Barcelona, que tenta se manter na cola do líder Real Madrid na Espanha, e tem um compromisso bastante difícil no meio da próxima semana, pela Champions League, quando enfrenta o Paris Saint-Germain. Ausente também nos compromissos contra a Real Sociedad e Sevilla, o seu retorno é esperado para o dia 18 de outubro, quando a equipe azul e grená encara o Girona. Vice-líder no Espanhol, o Barcelona ostenta cinco vitórias e um empate em seis partidas e soma 16 pontos, dois a menos que o rival Real Madrid. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Barcelona Raphinha lesão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 Carlos Ferreira Em Criciúma, duas marcas à prova 26.09.25 10h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00 FUTEBOL Semifinais da Libertadores 2025: datas, chaveamento e tudo que você precisa saber Esta é a última fase do torneio disputada em dois turnos 26.09.25 8h28