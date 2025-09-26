Capa Jornal Amazônia
Raphinha sofre lesão na coxa direita, fica três semanas parado e desfalca Barcelona e a seleção

Estadão Conteúdo
fonte

Jogador Raphinha (: Rafael Ribeiro/CBF)

O atacante Raphinha um é o mais novo problema do técnico Hansi Flick. O jogador brasileiro foi submetido a exames nesta sexta-feira após sentir um desconforto na coxa direita e foi detectada uma lesão no terço médio da coxa direita. Por causa da contusão, ele fica fora da equipe por um prazo de três semanas. O jogador também desfalca a seleção brasileira, que fará dois amistosos entre os dias 10 e 14 de outubro contra Coreia do Sul e Japão.

O clube divulgou em seu site oficial o problema do jogador e agora o treinador alemão vai buscar no elenco um substituto para o atleta. Em sete partidas disputadas até aqui neste início de temporada, ele balançou as redes em três oportunidades e ainda contribuiu com duas assistências.

Após deixar o campo na partida contra o Oviedo, em jogo que o time catalão bateu o rival por 3 a 1, pela La Liga, nesta quinta-feira, o camisa 11 levou a mão à coxa, mas nada indicava uma lesão mais grave.

O desfalque chega num momento importante para o Barcelona, que tenta se manter na cola do líder Real Madrid na Espanha, e tem um compromisso bastante difícil no meio da próxima semana, pela Champions League, quando enfrenta o Paris Saint-Germain.

Ausente também nos compromissos contra a Real Sociedad e Sevilla, o seu retorno é esperado para o dia 18 de outubro, quando a equipe azul e grená encara o Girona. Vice-líder no Espanhol, o Barcelona ostenta cinco vitórias e um empate em seis partidas e soma 16 pontos, dois a menos que o rival Real Madrid.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Barcelona

Raphinha

lesão
