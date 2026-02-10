Raphinha fica fora do treino e vira dúvida do Barcelona para a semifinal da Copa do Rei Estadão Conteúdo 10.02.26 12h28 O técnico Hansi Flick corre o risco de perder um de seus principais jogadores para o clássico desta quinta-feira com o Atlético de Madrid, em partida válida pela semifinal da Copa do Rei. Em recuperação de uma lesão muscular, o atacante Raphinha não participou do treino desta terça-feira junto com o restante do grupo. Por conta da contusão, o atacante já perdeu duas partidas consecutivas. Ele não atua desde 31 de janeiro, na vitória do time catalão por 3 a 1 sobre o Elche, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Naquele confronto, o brasileiro foi substituído no intervalo daquela partida após sentir dores musculares na perna direita. No início da semana, o jogador canhoto conversou com a imprensa e falou sobre a sua condição. Apesar de ver uma melhora na lesão, ele não quis bancar a escalação e manteve o mistério em torno da sua participação. "Estou melhor, mas não 100%. Estamos avaliando dia a dia", disse ele à imprensa espanhola nesta segunda-feira. "Há uma chance de eu estar pronto para quinta-feira, mas ainda não sei. Se eu estiver em forma, jogarei, mas vamos esperar para ver. Não quero estar com 50% da minha capacidade. Destaque da equipe neste início de temporada, Raphinha tem sido um dos pontos fortes do sistema ofensivo de Flick e havia marcado 10 gols em 11 jogos antes de se lesionar. O Barcelona é o atual campeão da Copa do Rei e venceu 17 de seus últimos 18 jogos em todas as competições. Sua última derrota foi por 2 a 1 para a Real Sociedad, fora de casa, em 18 de janeiro. O duelo de ida desta fase semifinal será disputado em Madri. Em trabalho conjunto com a sua comissão técnica, Flick só deve definir se Raphinha joga ou não após o treino desta quarta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Barcelona Raphinha Copa do Rei semifinal dúvida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Andrei Arlovski conquista título no boxe sem luvas aos 47 anos 10.02.26 12h09 Futebol Entre créditos e débitos, o Papão vai se desenhando 10.02.26 12h07 FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55 FUTEBOL Atlético-MG x Remo: veja quantos ingressos já foram vendidos para o confronto na Arena MRV Pressionado, Galo recebe o Remo em Belo Horizonte (MG). Os dois clubes ainda não venceram na competição 09.02.26 16h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 10.02.26 7h00 JOGOS Brasil encerra participação no sprint do esqui cross-country nas Olimpíadas de Inverno Atletas disputaram prova de 1,5 km nas Olimpíadas de Inverno 2026; confira a agenda completa do Brasil nos Jogos Olímpicos 10.02.26 8h13 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44