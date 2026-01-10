Raphinha entra na lista dos 50 maiores artilheiros da história do Barcelona Estadão Conteúdo 10.01.26 11h57 Raphinha passou a integrar o top 50 de maiores artilheiros da história do Barcelona após marcar dois gols na vitória por 5 a 0 sobre o Athletic Bilbao, na semifinal da Supercopa da Espanha, disputada na quarta-feira. O atacante vive sua quarta temporada no clube catalão. Desde que chegou ao clube catalão, em 2022, o brasileiro soma 63 gols em 160 jogos oficiais, marca que o coloca na 48ª posição do ranking histórico de goleadores do time azul grená. Na atual temporada, Raphinha já balançou as redes nove vezes e distribuiu quatro assistências em 16 partidas, considerando todas as competições. Com mais um gol, ele igualará sua produção ofensiva somada das duas primeiras temporadas pelo Barcelona. O melhor desempenho do atacante pelo clube ocorreu em 2024/25, quando marcou 34 gols e deu 22 assistências em 57 jogos. O maior artilheiro da história do Barcelona é Lionel Messi, com 672 gols em 778 partidas oficiais. No elenco atual, Robert Lewandowski é quem aparece mais próximo no ranking, com 110 gols, ocupando a 16ª colocação geral. Entre os brasileiros, Raphinha ocupa o quarto lugar na lista de maiores goleadores do clube. Rivaldo lidera o ranking, com 130 gols em 235 jogos, seguido por Neymar, com 105 gols em 186 partidas, e Ronaldinho Gaúcho, que marcou 94 vezes em 207 jogos pelo Barcelona. O Barcelona volta a campo neste domingo para enfrentar o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha, às 16h, em busca do título da temporada. Números de Raphinha pelo Barcelona 2022/23: 10 gols em 50 jogos 2023/24: 10 gols em 37 jogos 2024/25: 34 gols em 57 jogos 2025/26: 9 gols em 16 jogos Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Supercopa da Espanha Barcelona Raphinha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00