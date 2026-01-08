Raphinha é enaltecido pela imprensa espanhola depois de goleada do Barcelona: 'Superestrela' O atacante brasileiro fez dois gols no triunfo sobre o Bilbao e deu muito trabalho para a defesa adversária Redação O Liberal com informações da AE 08.01.26 10h27 O atacante Raphinha foi o grande destaque na goleada por 5 a 0 do Barcelona sobre o Athletic Bilbao, realizada na última quarta-feira, 7. O desempenho do brasileiro garantiu as manchetes do noticiário esportivo e a classificação do time catalão para a final da Supercopa da Espanha. O jornal Mundo Deportivo classificou o jogador como "superestrela" e "cutucou" a Fifa, ressaltando que Raphinha não recebeu o prêmio "The Best" de melhor do mundo na última temporada. O troféu ficou com Ousmane Dembélé, do PSG. Na partida, o atacante brasileiro marcou dois gols e causou grandes dificuldades para a defesa adversária. Com o placar expressivo, o Barcelona garantiu sua vaga na decisão da Supercopa da Espanha, que será disputada no domingo. Repercussão e declarações Outros veículos de comunicação da Espanha, como o Sport e o Marca, também dedicaram elogios à atuação de Raphinha na semifinal da Supercopa. O jogo ocorreu na quarta-feira. "Quando estamos bem, fazendo as coisas bem, defendendo e atacando bem, acredito que o jogo fica mais fácil. Não é que seja fácil, porque jogar contra o Athletic Bilbao sempre é complicado. É um time com muita qualidade", afirmou Raphinha em entrevista à Movistar+. O jogador complementou, satisfeito com sua performance no confronto: "Sempre vou buscar o meu melhor nível e tentar fazer uma temporada, se não perfeita, quase perfeita". Barcelona na Supercopa O Barcelona chegou à final da Supercopa da Espanha pela quarta vez consecutiva. A equipe catalã é a atual vencedora da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Barcelona Raphinha imprensa espanhola COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10