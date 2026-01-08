Capa Jornal Amazônia
Raphinha é enaltecido pela imprensa espanhola depois de goleada do Barcelona: 'Superestrela'

O atacante brasileiro fez dois gols no triunfo sobre o Bilbao e deu muito trabalho para a defesa adversária

Redação O Liberal com informações da AE

O atacante Raphinha foi o grande destaque na goleada por 5 a 0 do Barcelona sobre o Athletic Bilbao, realizada na última quarta-feira, 7. O desempenho do brasileiro garantiu as manchetes do noticiário esportivo e a classificação do time catalão para a final da Supercopa da Espanha.

O jornal Mundo Deportivo classificou o jogador como "superestrela" e "cutucou" a Fifa, ressaltando que Raphinha não recebeu o prêmio "The Best" de melhor do mundo na última temporada. O troféu ficou com Ousmane Dembélé, do PSG.

Na partida, o atacante brasileiro marcou dois gols e causou grandes dificuldades para a defesa adversária. Com o placar expressivo, o Barcelona garantiu sua vaga na decisão da Supercopa da Espanha, que será disputada no domingo.

Repercussão e declarações

Outros veículos de comunicação da Espanha, como o Sport e o Marca, também dedicaram elogios à atuação de Raphinha na semifinal da Supercopa. O jogo ocorreu na quarta-feira.

"Quando estamos bem, fazendo as coisas bem, defendendo e atacando bem, acredito que o jogo fica mais fácil. Não é que seja fácil, porque jogar contra o Athletic Bilbao sempre é complicado. É um time com muita qualidade", afirmou Raphinha em entrevista à Movistar+.

O jogador complementou, satisfeito com sua performance no confronto: "Sempre vou buscar o meu melhor nível e tentar fazer uma temporada, se não perfeita, quase perfeita".

Barcelona na Supercopa

O Barcelona chegou à final da Supercopa da Espanha pela quarta vez consecutiva. A equipe catalã é a atual vencedora da competição.

Palavras-chave

futebol

Barcelona

Raphinha

imprensa espanhola
.
