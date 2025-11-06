Raphinha concorre ao prêmio de melhor jogador no Fifa The Best; veja indicações Outros brasileiros indicados para a seleção do ano são o goleiro Alisson (Liverpool), os zagueiros Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal) e o atacante João Pedro (Chelsea) Estadão Conteúdo 06.11.25 15h53 Raphinha (Foto: Instagram @raphinha) Raphinha, meia-atacante do Barcelona e da seleção brasileira, está concorrendo ao prêmio de melhor jogador da temporada 2024/25 no Fifa The Best. A entidade máxima do futebol internacional divulgou os indicados nesta quinta-feira. Ele é o único brasileiro na disputa. Atual campeão, Vini Jr. não foi indicado. Também concorrem ao prêmio: Ousmane Dembélé (PSG), Achraf Hakimi (PSG), Harry Kane (Bayern de Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (PSG), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), Vitinha (PSG) e Lamine Yamal (Barcelona). A boa participação do Fluminense no Mundial de Clubes rendeu indicações à seleção do ano. O time carioca tem três nomes na votação: o goleiro Fábio, o zagueiro Thiago Silva e o atacante Jhon Arias, que atualmente defende o Wolverhampton, da Inglaterra. Heróis do Botafogo na conquista da Libertadores e do Brasileirão, o goleiro John e o atacante Luiz Henrique, que agora jogam por Nottingham Forest e Zenit, respectivamente, também concorrem. O Palmeiras está representado pelo goleiro Weverton. Outros brasileiros indicados para a seleção do ano são o goleiro Alisson (Liverpool), os zagueiros Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal) e o atacante João Pedro (Chelsea). Alisson também concorre ao prêmio de melhor goleiro. Ele disputa o prêmio com Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City), Emiliano Martínez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern de Munique), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter de Milão) e Wojciech Szczesny (Barcelona). O favorito ao prêmio de melhor treinador é Luis Enrique, do PSG, que também venceu a categoria na premiação da Bola de Ouro. Os demais indicados são Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) e Arne Slot (Liverpool). Entre as mulheres, concorrem ao prêmio de melhor jogadora: Sandy Baltimore (Chelsea), Nathalie Bjorn (Chelsea), Aitana Bonmati (Barcelona), Lucy Bronze (Chelsea), Mariona Caldentey (Arsenal), Temwa Chawinga (Kansas City Current), Kadidiatou Diani (Lyon), Melchie Dumornay (Lyon), Patri Guijarro (Barcelona), Lindsey Horan (Lyon), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal), Ewa Pajor (Barcelona), Claudia Pina (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Alessia Russo (Arsenal) e Leah Williamson (Arsenal). Concorrem ao prêmio de melhor goleira: Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Cata Coll (Barcelona), Christiane Endler (Lyon), Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton) e Phallon Tullis-Joyce (Manchester United). Já entre os treinadores da categoria feminina, disputam os votos: Sonia Bompastor (Chelsea), Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Lyon), Seb Hines (Orlando Pride), Renée Slegers (Arsenal) e Sarina Wiegman (Inglaterra). Uma votação popular no site da Fifa vai definir os três finalistas de cada categoria. A eleição vai até o dia 28 de novembro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol The Best Raphinha indicados COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série b Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025 06.11.25 16h14 Futebol Torcida do Remo faz festa no Baenão antes de embarque do time para rodadas decisivas da Série B Delegação azulina viaja para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino. 06.11.25 13h56 Futebol Ídolo do São Paulo, ex-jogador Raí veste a camisa do Pará e chega a Belém para a COP 30 Raí defende valorização da Amazônia e diz ter orgulho das raízes no Pará 06.11.25 12h22 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira 06.11.25 8h50 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41