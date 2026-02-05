Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta Estadão Conteúdo 05.02.26 23h47 A pressão sobre o trabalho de Tite no Cruzeiro só aumenta. Depois de ser goleado pelo Botafogo na primeira rodada, o time mineiro estreou diante do seu torcedor no Mineirão e até que estava tudo indo bem, abrindo o placar com belo gol de Matheus Pereira, porém acabou sofrendo a virada para o Coritiba, por 2 a 1, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Brasileirão, saindo sob fortes vaias e protestos da torcida. Tite começa a ser contestado no comando do clube, ainda mais depois da derrota para o rival Atlético-MG, por 2 a 1, e a goleada por 4 a 0 para o Botafogo no fim de semana. Dono da SAF, Pedro Lourenço bancou o treinador durante a semana, mas após a derrota de virada no Mineirão, o tom de cobrança sobre o treinador aumentou nas arquibancadas. Depois de terminar o Brasileiro de 2025 em terceiro lugar, o Cruzeiro até o momento ainda não pontuou na competição, amargando a lanterna. Já o Coritiba, recém ascendido, se recuperou da derrota em casa na estreia para o Red Bull Bragantino, e somou seus primeiros três pontos. O Cruzeiro começou a todo vapor. Com menos de um minuto já levou perigo em cabeçada de Kaio Jorge. Sem deixar o adversário respirar, ocupou o campo de ataque, com troca de passes e infiltrações. Até que aos 18 minutos, Matheus Pereira recebeu na área, deixou o marcador no chão e bateu colocado para abrir o placar com um belo gol. O time mineiro manteve a postura e o volume ofensivo. Kaio Jorge por pouco não ampliou, parando em boa defesa de Morisco. O Coritiba, que até então não tinha aparecido no jogo, aproveitou sua primeira chance para empatar. Já aos 45 minutos, Bruno Melo recebeu cruzamento e escorou para Lavega apenas empurrar para as redes. A segunda etapa foi o inverso. Desta vez foi o Coritiba que voltou pilhado do intervalo e construiu a virada com sete minutos. Em contra-ataque fulminante, Morisco defendeu e já lançou Ronier que dominou com um pé e com outro deixou Breno Lopes na cara do gol, para driblar Cássio antes de marcar. A virada fez a pressão aumentar nas arquibancadas, com vaias para o técnico Tite. O nervosismo entrou dentro de campo e o Cruzeiro não encontrava brechas para furar a defesa adversário. Na reta final, ensaiou uma pressão, com 10 jogadores praticamente no campo de ataque, mas não surtiu efeito e as vaias tomaram conta do Mineirão. O Cruzeiro tem pela frente agora o clássico diante do América-MG, no domingo, às 18h, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. No mesmo dia, porém às 18h30, o Coritiba encara o Cianorte, pelo segundo jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense, no Estádio Couto Pereira. O time defende a vantagem por 1 a 0 conquistada na ida. FICHA TÉCNICA CRUZEIRO 1 X 2 CORITIBA CRUZEIRO - Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki Bruno (Kauã Prates); Lucas Romero (Matheus Henrique), Christian, Gerson (Lucas Silva) e Matheus Pereira; Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge. Técnico: Tite. CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga, Maicon (Thiago Santos), Tiago Cóser (Jacy) e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez (Vini Paulista) e Lucas Ronier; Lavega (Fernado Sobral), Pedro Rocha e Breno Lopes (Keno). Técnico: Fernando Seabra. GOLS - Matheus Pereira, aos 18, Lavega, aos 45 minutos do primeiro tempo. Breno Lopes, aos sete do segundo tempo. ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ). CARTÕES AMARELOS - Fabrício Bruno, Matheus Pereira, Kaiki Bruno, Jacy e Pedro Rocha. RENDA - R$ 745.534,00. PÚBLICO - 15.270 torcedores. LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Cruzeiro Coritiba COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Atacante do Paysandu confia na molecada da base no clássico Re-Pa: 'são cascudos' Kleiton Pego, artilheiro do Paysandu na temporada, falou da expectativa de jogar seu primeiro clássico Re-Pa 05.02.26 19h04 FUTEBOL Série B muda o formato de acesso e terá mata-mata por vagas na Série A; saiba detalhes Em votação realizada na pelos clubes, apenas três agremiações votaram contra as mudanças no formato de disputa 05.02.26 17h45 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 Futebol Executivo do Paysandu aponta parentesco entre árbitro e observador do VAR em clássico contra a Tuna Partida, marcada por pênalti polêmico para a Lusa, tinha pai e filho trabalhando juntos na escala de arbitragem 05.02.26 13h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta 05.02.26 23h47 PROFESSOR PARDAL NÃO Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor' Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas 05.02.26 23h06 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59