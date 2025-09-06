Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Raphinha acusa Disney de racismo: 'Por que crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?'; vídeo

Nos posts de Natalia, Raphinha detonou o funcionário responsável por vestir a fantasia do personagem de Tico e Teco

O Liberal

Enquanto Raphinha integra a delegação da seleção brasileira, familiares do jogador foram ao parque da Disney em Paris, mas uma situação revoltou o atleta, que desabafou no seu perfil do Instagram. O atacante do Barcelona reclamou que os personagens Tico e Teco ignoraram seu filho, Gael, de 2 anos.

Raphinha publicou vídeos em que o menino aparece próximo de um dos personagens, indo abraçá-lo. Outras crianças recebem o carinho. Quando chega a vez de Gael, o personagem levanta e o ignora.

"Você não devia tratar as pessoas assim, especialmente crianças. É para fazer as crianças felizes, não as esnobar. Prefiro dizer 'esnobar', para não falar outra coisa", escreveu o jogador. "Entendo o cansaço daqueles que trabalham com isso, mas por que todas as crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?", questionou.

A mulher de Raphinha, a modelo Natalia Rodrigues Belloli, também publicou os vídeos em indignação. Nos posts de Natalia, Raphinha detonou o funcionário responsável por vestir a fantasia do personagem de Tico e Teco. "Esquilo nojento. Não se faz isso com uma criança", escreveu o jogador.

Providências

Após a repercussão do episódio, a administração da Disney em Paris entrou em contato com a família. Natália Bellioli, esposa de Raphinha e mãe da criança que foi vítima de racismo, disse que pensou muito antes de expor a imagem de seu filho, mas que sabia que isso era necessário para chamar atenção para situações como essa.

"O parque entrou em contato comigo para se retratar. Apreciamos verdadeiramente a preocupação e a seriedade com que este episódio foi levado, com as ações necessárias a serem postas em prática", disse Natália, ao comentar que, em primeiro momento, foi atendida pelo Hotel Disney, onde está hospedada, e uma funcionária negra foi quem recebeu a denúncia e tomou todas as providências cabíveis para que fatos assim não ocorram mais.

"Estamos conscientes de que situações como a que vivemos ontem infelizmente ainda acontecem em todo o mundo, mas esperamos profundamente que possam tornar-se cada vez menos frequentes, especialmente se envolverem crianças".

Quem é Raphinha

Raphinha continua com a seleção brasileira durante a Data Fifa. Após vencer o Chile por 3 a 0, no Maracanã, a equipe de Carlo Ancelotti se prepara para o último compromisso das Eliminatórias da Copa, contra a Bolívia, em El Alto, a mais de 4 mil metros de altitude.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Eliminatórias da Copa

seleção brasileira

Raphinha

Disney

racismo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

UFC Fight Night 258

Brendson Ribeiro enfrenta francês Oumar Sy no UFC Paris neste sábado (6)

Paraense busca superar revés recente e enfrenta o anfitrião local no UFC Fight Night 258, em Paris

06.09.25 8h00

SÉRIE B

Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas

Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B

05.09.25 21h14

BASQUETE

De forma invicta, basquete 3 x 3 paraense é campeão da etapa Norte do Brasileirão

Equipe masculina do Ingep conquistou o título e vai representar o Pará na etapa nacional, em novembro

05.09.25 16h28

Futebol

Com mudanças no ataque, Remo divulga escalação para jogo contra o Amazonas-AM

Equies se enfrentam às 17h, em Manaus, pela 25ª rodada da Série B.

05.09.25 16h21

MAIS LIDAS EM ESPORTES

NÃO RESISITIU

Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda

O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

05.09.25 22h18

SÉRIE B

Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas

Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B

05.09.25 21h14

PROTESTO

Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão

Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada

05.09.25 21h24

MELANCOLIA

Paysandu leva virada do Volta Redonda nos minutos finais e se afunda na lanterna da Série B

Com o resultado, o Papão estagnou na lanterna, agora com cinco pontos atrás do penúltimo colocado.

05.09.25 20h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda