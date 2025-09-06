Raphinha acusa Disney de racismo: 'Por que crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?'; vídeo Nos posts de Natalia, Raphinha detonou o funcionário responsável por vestir a fantasia do personagem de Tico e Teco O Liberal 06.09.25 10h02 Enquanto Raphinha integra a delegação da seleção brasileira, familiares do jogador foram ao parque da Disney em Paris, mas uma situação revoltou o atleta, que desabafou no seu perfil do Instagram. O atacante do Barcelona reclamou que os personagens Tico e Teco ignoraram seu filho, Gael, de 2 anos. Raphinha publicou vídeos em que o menino aparece próximo de um dos personagens, indo abraçá-lo. Outras crianças recebem o carinho. Quando chega a vez de Gael, o personagem levanta e o ignora. "Você não devia tratar as pessoas assim, especialmente crianças. É para fazer as crianças felizes, não as esnobar. Prefiro dizer 'esnobar', para não falar outra coisa", escreveu o jogador. "Entendo o cansaço daqueles que trabalham com isso, mas por que todas as crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?", questionou. A mulher de Raphinha, a modelo Natalia Rodrigues Belloli, também publicou os vídeos em indignação. Nos posts de Natalia, Raphinha detonou o funcionário responsável por vestir a fantasia do personagem de Tico e Teco. "Esquilo nojento. Não se faz isso com uma criança", escreveu o jogador. Providências Após a repercussão do episódio, a administração da Disney em Paris entrou em contato com a família. Natália Bellioli, esposa de Raphinha e mãe da criança que foi vítima de racismo, disse que pensou muito antes de expor a imagem de seu filho, mas que sabia que isso era necessário para chamar atenção para situações como essa. "O parque entrou em contato comigo para se retratar. Apreciamos verdadeiramente a preocupação e a seriedade com que este episódio foi levado, com as ações necessárias a serem postas em prática", disse Natália, ao comentar que, em primeiro momento, foi atendida pelo Hotel Disney, onde está hospedada, e uma funcionária negra foi quem recebeu a denúncia e tomou todas as providências cabíveis para que fatos assim não ocorram mais. "Estamos conscientes de que situações como a que vivemos ontem infelizmente ainda acontecem em todo o mundo, mas esperamos profundamente que possam tornar-se cada vez menos frequentes, especialmente se envolverem crianças". Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Quem é Raphinha Raphinha continua com a seleção brasileira durante a Data Fifa. Após vencer o Chile por 3 a 0, no Maracanã, a equipe de Carlo Ancelotti se prepara para o último compromisso das Eliminatórias da Copa, contra a Bolívia, em El Alto, a mais de 4 mil metros de altitude. 